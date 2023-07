Stand: 21.07.2023 08:59 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

AKN-Bahnhof Bönningstedt früher als geplant wieder geöffnet

Die Sanierungsarbeiten am Bahnhof in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) sind früher abgeschlossen worden, als ursprünglich geplant. Deshalb kann der Bahnhof früher wieder von Zügen angefahren werden. Die Bahnsteige wurden erhöht und verlängert. Für den Ausbau der S-Bahnlinie S21 war der AKN-Streckenabschnitt seit Januar gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30

Krankheitswelle sorgt für Busausfälle in Ahrensburg

Da viele Busfahrer krank sind, wird der Betrieb der Buslinie 469 in Ahrensburg (Kreis Stormarn) eingeschränkt. Laut der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) fährt der Bus ab Sonnabend nur einmal in der Stunde. Auch auf der Linie 3 vom Hamburger Zentrum in Richtung Schenefeld kann es zu krankheitsbedingten Ausfällen kommen. Das Unternehmen begründet die Personallücke außerdem mit dem Fachkräftemangel. Schon bei kleinen Krankheitswellen könne der reibungslose Betrieb nicht mehr gewährleistet werden, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

Fleischhygieneamt im Kreis Segeberg mit neuem Standort

Das Fleischhygieneamt im Kreis Segeberg zieht um – bis Ende des Monats ist die Behörde noch auf dem Gelände des Vion Schlachthofs in Bad Bramstedt. Ab August müssen Jägerinnen und Jäger ihre Proben nach Bad Segeberg bringen. Grund für den Umzug ist die Schließung des Schlachthofs am 31. Juli. Gewebe und Blutproben von Wildschweinen und anderen Tieren werden dann im Kreis-Veterinäramt untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2023 08:30 Uhr

