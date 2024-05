Leiche nach Feuer in Idstedt gefunden Stand: 10.05.2024 08:47 Uhr Am Donnerstag hatte dort zunächst ein Schuppen und später auch ein Wohnhaus gebrannt. Bei den Löscharbeiten entdeckten Einsatzkräfte eine tote Person. Nähere Informationen gibt es derzeit nicht.

In Idstedt im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Donnerstag der Schuppen eines Hauses in Brand geraten. Das Feuer breitete sich nach Angaben der Feuerwehr schnell über ein weiteres Gebäude auf das Wohnhaus aus. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Umstände des Toten unklar

Während der Löscharbeiten wurde eine Leiche im Haus gefunden. Nähere Informationen zur Identität des Toten sind derzeit noch nicht bekannt. Außerdem ist unklar, ob die Person bei dem Brand oder bereits vorher verstorben ist. Weitere Verletzte gab es aber nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache werden aufgenommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg