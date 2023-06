70. Karl May Spiele - Premiere mit viel Prominenz Stand: 25.06.2023 11:49 Uhr Zur Premiere der 70. Karl May Spiele kam viel Prominenz und erlebte zusammen mit 7.500 Zuschauern einen singenden Alexander Klaws. Er spielt auch in diesem Jahr den Apachen-Häuptling im Stück "Winnetou 1 - Blutsbrüder".

von Doreen Pelz

Es sollte eine besondere Premiere werden. Denn im vergangenen Jahr war Hauptdarsteller Alexander Klaws für die ersten Vorstellungen wegen Corona ausgefallen. Für ihn fühlt sich der Premierentag also fast an wie ein Debüt. Gut gelaunt erzählt Klaws vor Beginn der Show, dass er eine besondere Überraschung für alle habe. "Weil ich im vergangenen Jahr nicht dabei sein konnte, hole ich dieses Jahr etwas nach." Als kleiner Glücksbringer klatscht er mit jedem ab und verschwindet hinter der Bühne.

Rituale vor der Premiere

Auch Wolfgang Bahro hat vor jeder Probe und jedem Auftritt ein Ritual entwickelt. Weil er für die Karl May Spiele erst reiten gelernt hat, "besticht" Bahro, wie er es nennt, vor jedem Mal sein Pferd. "Damit das mit dem Galopp klappt. Und ich nicht vom Pferd falle. Einfach um meinem Pferd zu zeigen, dass wir ein Team sind und das zusammen schon schaffen werden." Als "Bestechung" gibt es fürs Pferd immer eine Banane und einen Apfel. Auch die Pferde spüren in ihren Boxen direkt an der Arena, dass heute etwas anders ist. Die Spannung auf den Abend liegt förmlich in der Luft.

Die Premiere sei mit mehr als 7.500 Tickets ausverkauft, erklärt die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH Ute Thienel. Nachdem der Ravensburger Verlag im vergangenen Jahr wegen der Kritik der kulturellen Aneignung einige Karl May Bücher aus dem Verkauf genommen hatte, betonte Thienel "Wer die Karl May Spiele hier bei uns kennt, kann uns keinen Rassismus oder Diskriminierung vorwerfen."

Bürgermeister nutzt Premiere um A20 Ausbau zu fordern

Ute Thienel begrüßt neben Ministerpräsident Daniel Günther weitere Prominente wie Ex-Winnetou Jan Sosniok, Talkmaster Hans Meiser, Ralf Dümmel aus der Sendung "Höhle der Löwen" sowie die Schauspielerinnen Ulrike Frank und Gisa Zach, die beiden Schauspielehefrauen von Wolfgang Bahro bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Doch bevor der Ministerpräsident traditionell mit einem Gewehr die neue Saison anschießt, nutzt Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen die Bühne, um für eines seiner Anliegen zu werben. In seiner Rede zieht er Parallelen zwischen dem Stück "Winnetou 1 - Blutsbrüder" und der heutigen Verkehrssituation in der Stadt. "Im Stück soll eine Bahnstrecke mitten durch die Jagdgründe der Apachen gebaut werden. Wir haben hier mitten durch die Stadt eine Autobahn und fordern seit Jahren eine Umgehung der A20. Sollte sich da nicht bald etwas tun, werden wir Bad Segeberger das Kriegsbeil ausgraben." Das Publikum grölt und applaudiert - Eigenwerbung geglückt.

Publikum ist von der ersten Minute an begeistert

Viel Applaus gibt es dann auch für die Inszenierung. In "Winnetou 1 - Blutsbrüder" beginnt die Karl May Saga über einen deutschen Auswanderer, den alle Charly und später Old Shatterhand nennen. Er soll für den Gauner Santer die Landvermessung für die geplante Eisenbahn machen. Als es zum Streit mit den Apachen über ihr Land kommt, befreit Shatterhand Winnetou aus der Gefangenschaft. Gemeinsam kämpfen sie dann als Blutsbrüder gegen die Ausbeuter. Allerdings nimmt die Liebesgeschichte von Old Shatterhand und Winnetous Schwester ein dramatisches Ende.

Das Publikum klascht, pfeift und kommentiert wie gewohnt fast jede Szene. Bei vielen Explosionen und Schüssen halten sich vor allem die kleinsten Besucher immer wieder Ohren zu. Dennoch sind alle begeistert vom diesjährigen Spektakel am Kalkberg. Es gibt minutenlange Standing Ovations nach der letzten Szene.

Klaws singt zum Abschluss

Als besonderen Abschluss gibt es dann die von Alexander Klaws angekündigte Überraschung. Weil es im vergangen Jahr ausfallen musste, holt er in diesem Jahr das Singen des Songs "You'll never walk alone" nach. Dazu gibt es wegen zu hoher Waldbrandgefahr ein abgespecktes Feuerwerk. Und damit geht ein besonderer Abend in der Kalkberg-Arena zu Ende. Einige Premierengäste und das Ensemble der Karl May Spiele 2023 feiern dann noch bis in die frühen Morgenstunden im Indianvillage direkt neben der Kalkberg-Arena.

