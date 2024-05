Kiel: 30 neue Hinweise zu Vergewaltigung nach "Aktenzeichen XY" Stand: 10.05.2024 13:29 Uhr Ein Mann hat vor zwei Jahren versucht eine 23-jährige Frau in Kiel zu vergewaltigen. Die ZDF-Reihe "Aktenzeichen XY... Ungelöst" berichtete am Mittwoch von dem Fall. Etwa 30 neue Hinweise sind dadurch laut Polizei eingegangen.

Vor knapp zwei Jahren hat ein Unbekannter versucht eine 23-jährige Frau im Kieler Hiroshimapark zu vergewaltigen. In aktuellen Folge vom Mittwoch wurde der Fall vorgestellt. Es wurden außerdem Teile einer Sounddatei mit der Stimme des Täters abgespielt. Nach Aussagen der Polizei sind seit der Sendung bisher etwa 30 neue Hinweise eingegangen, denen nun nachgegangen wird. Bereits im September 2022 hat die Polizei mithilfe eines Phantombildes den Täter gesucht.

Frau konnte rechtzeitig flüchten

Am 19. Mai 2022 zwischen 2.50 und 3.10 Uhr ist die 23-Jährige auf dem Heimweg von einer Kneipe von einem unbekannten Mann in der Nähe der Bank am Martensdamm angesprochen und in den Hiroshima-Park gedrängt worden. Der Mann bedrängte und berührte sein Opfer und versuchte sie dann zu vergewaltigen. Die Frau konnte flüchten.

Das 23-jährige Opfer beschrieb den Täter damals als 1,75 Meter groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er habe dunkle Augen und dunkles Haar gehabt, das an den Seiten rasiert gewesen sein soll. Einen Bart habe er nicht gehabt. Bekleidet war er nach Angaben der Frau mit einer Leder- oder Kunstlederjacke.

Für Hinweise, die helfen den Mann zu finden, bietet die Kieler Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel