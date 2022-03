Studio Norderstedt

Südholstein: Fast ein Drittel der Schleswig-Holsteiner lebt hier. Den Hamburger Flughafen direkt vor den Toren, durch A7, A23 und A1 bestens angebunden, ziehen die Kreise Pinneberg, Segeberg und Stormarn immer mehr Unternehmen an. Und Einwohner. Die Kehrseite der Medaille: Wohnungsknappheit, Fluglärm, teils überlastete Infrastruktur.

Ruhiger geht es im Himmelmoor bei Quickborn, in den Holmer Sandbergen oder im Ahrensburger Tunneltal zu. Die Kalkberghöhlen in Bad Segeberg sind Heimat für zehntausende Fledermäuse. Sie werden von Wissenschaftlern im Fledermauszentrum Noctalis erforscht. Einen Kontrast bieten die nebenan stattfindenden Karl May Spiele, die jährlich hunderttausende Besucher anlocken.

Im Kreis Pinneberg liegt das größte zusammenhängende Baumschulgebiet Deutschlands - verteilt auf etwa 4.500 Hektar. Kulturinteressierte kommen in den vielen Museen, Galerien und vor Konzertbühnen zusammen: ob in der Pinneberger Drostei, im Schloss Ahrensburg oder im Kulturwerk Norderstedt.

VIDEO: Das Team im Studio Norderstedt (3 Min)

Das Team aus Norderstedt für Südholstein

So vielfältig wie die Region ist auch das Team des Studios in Südholstein - ein Team aus etwa 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt dafür, dass Sie immer auf dem Laufenden sind. Sie berichten über Sorgen, Ideen oder Erfolge der rund 825.000 Menschen, die hier leben.

NDR Studio Norderstedt Rathausallee 70

22846 Norderstedt

Tel.: (040) 589 72 00

E-Mail: studio.no@ndr.de

Im NDR Fernsehen zu sehen im Schleswig-Holstein Magazin und Schleswig-Holstein 18:00 sowie für NDR Info am Nachmittag und um 21.45 Uhr. Im Hörfunk sind unsere Reporter vor allem auf NDR 1 Welle Nord auf Sendung, aber auch beispielsweise bei NDR Info und NDR Kultur zu hören. Und unsere Reporter liefern alle Informationen für ndr.de/sh und für die NDR Schleswig-Holstein App.

