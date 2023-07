Stand: 17.07.2023 10:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Holländerbrücke in Reinbek gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten ist eine wichtige Verkehrsader in Reinbek (Kreis Stormarn), eine Fußgängerbrücke, seit heute gesperrt. Auch die Hamburger Straße, welche die Brücke quert, ist betroffen: Die Fahrbahn ist für die monatelangen Arbeiten nur einspurig. Jahrelang hat es um die Holländerbrücke einen Rechtsstreit gegeben, der für die Stadt teuer wurde. Die Brücke wurde bereits 20210 fertiggestellt, wurde aufgrund extremer Baumängel aber jahrelang nicht von der Stadt eröffnet. Aufgrund der Baumängel klagte die Stadt. Der Prozess dauerte fast zehn Jahre. Der Stadt wurde am Ende fast eine halbe Million Euro Schadenersatz zugesprochen. Nun muss die Holländerbrücke erneut saniert werden. Die Kosten dafür sind auf eine Million Euro angesetzt. Ende Oktober sollen die Sperrungen aufgehoben werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Löschwasserzisterne in Bad Oldesloe

In Bad Oldesloe wird am Montag die erste von drei Löschwasserzisternen vorgestellt. Da die Löschwasserteiche im Kreis Stormarn nach und nach austrocknen, fehlt den Feuerwehren im Notfall das Wasser zum Löschen. Um dies zu vermeiden, sollen jetzt in Bad Oldesloe Löschwasserzisternen helfen. Die erste Zisterne wurde unter einer Buskehre verbaut und kann von dort aus befüllt und genutzt werden. Die Planungskosten einer Zisterne liegen bei rund 240.000 Tausend Euro. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Verfolgungsjagd in Norderstedt am Freitag

Am Freitag lieferte sich ein 18-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der junge Mann floh am Freitag vor einer Polizeikontrolle mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrzeug. Der Fahrer war zu schnell gefahren, rammte ein Schild und raste von Hamburg in Richtung Norderstedt (Kreis Segeberg). Dort konnte er von einem Streifenwagen gestoppt werden. Der Streifenwagen wurde dabei beschädigt. Der 18-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

