Holstein-Euphorie in Kiel: "Alle in Blau" Mit Flaggen, Fahnen, bemalten Stromkästen und riesigen Bannern über der Autobahn ist Kiel in absoluter Holstein-Euphorie. Denn Holstein Kiel kann morgen in die Fußball-Bundesliga aufsteigen.

von Stella Kennedy

"Selbst meine Frau, die sich normalerweise gar nicht für Fußball interessiert, fiebert jetzt auf einmal mit", erzählt Ulrich Wollschläger. Der Holstein Kiel-Fan kommt aus Schönkirchen (Kreis Plön). Er ist im Ausnahmezustand, seit dem klar ist, dass es am Sonnabend für seinen Verein aus Kiel in die Bundesliga gehen könnte. "Meine Nachbarn sprechen mich an, mit denen ich noch nie gesprochen hatte über Holstein Kiel, weil ich am Fenster da meinen Schal 'raushängen hatte. Es ist schon enorm." Überall in der Stadt sieht man in diesen Tagen die Vorfreude auf das morgige Spiel. "Alle in blau" heißt das Motto für das letzte Heimspiel der (regulären) Zweitligasaison - und das ist auch die Farbe, in die sich die Stadt getaucht hat.

"Schlafen ist schon mal ganz schwierig"

In vielen Fenstern hängen die blau-weiß-roten Flaggen der Störche, Stromkästen wurden in den Vereinsfarben frisch besprüht und es laufen auffällig viele Menschen mit Holstein-Käppis oder T-Shirts herum. Im offiziellen Onlineshop des Vereins sind einige Fanartikel sogar ausverkauft - unter anderem der Saison-Schal 23/24 oder die Holstein-Cap. Selbst Kinder sind schon gesichtet worden, die im Holstein Kiel-Trikot Richtung Schule laufen. Die Stimmung: Vorfreude. Aber auch Nervosität. Für den Kieler Corven Diederici macht sich die Aufregung auf das große Spiel im ganzen Körper bemerkbar: "Schlafen ist schon mal ganz schwierig, Bauchschmerzen machen sich wirklich breit und von Tag zu Tag ist die Anspannung größer", so der Holstein-Fan.

Für die Stadt Kiel "etwas Großes"

Diese Euphorie, die in der Stadt ausgebrochen ist, geht auch Cheftrainer Marcel Rapp nicht vorbei: "Wenn ich zum Bäcker geh, wenn ich mal joggen geh, sprechen mich die Leute an", sagt der gebürtige Pforzheimer. Für ihn sei das nicht nur schön, sondern auch "weswegen man den Job ein Stück weit macht, was einem auch Freude dann bereitet". Und auch für Holstein Kiel-Verteidiger Timo Becker ist die Stimmung in Kiel der Beweis für den starken Rückhalt, den er und seine Kameraden gerade bekommen. "Die Leute sind viel mehr Kiel interessiert. Auch wenn man jetzt nicht Fan ist, die stehen hinter uns, weil's natürlich auch für die Stadt was Großes ist, glaube ich. Und nicht nur für den Verein Holstein, sondern auch für Schleswig-Holstein generell".

Die aktive Fanszene hat für Sonnabend einen zentralen Treffpunkt für einen Marsch zum Stadion ausgerufen. 15 Uhr Treffen an der Forstbaumschule, 17 Uhr Abmarsch. Besonders hier gilt auch wieder das Motto: "Alle in Blau". Anpfiff zum Spiel gegen Fortuna Düsseldorf im Holstein-Stadion ist dann um 20.30 Uhr.

