Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Buddenbrookhaus-Keller wird doch nicht saniert

Die Lübecker Bürgerschaft hat am Donnerstagabend entschieden: Der denkmalgeschützte Gewölbekeller im Buddenbrookhaus wird nicht saniert. 25 Mitglieder der Bürgerschaft stimmten für einen Erhalt des Gewölbekellers, 19 stimmten dagegen und es gab eine Enthaltung. Damit wird es vorerst einen Baustopp geben. Während Museumsleiterin Birte Lipinski und Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) über das Ergebnis sichtlich enttäuscht waren, äußerte sich Ellen Ehrich von der Bürgerinitiative "Rettet Lübeck e.V." über den Erhalt des Gewölbekellers erleichtert: "Ich finde es unglaublich schön, dass sich in der Bürgerschaft letztendlich doch ein guter Gedanke durchgesetzt hat, dass wir auf unsere Kultur hier in Lübeck, nämlich die alte Hansekultur und auf eines der ältesten Keller insgesamt stolz sein dürfen und auch wieder was aufbauen dürfen, nämlich ein neues zeitgemäßes Museum." | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 8:30 Uhr

Heiligen-Geist-Hospital wird nicht geschlossen und bleibt Seniorenheim

Auch zu den Plänen zum Heiligen-Geist-Hospital hat die Lübecker Bürgerschaft am Donnerstagabend entschieden. Das Heiligen-Geist-Hospital wird nicht geschlossen und bleibt als Seniorenheim bestehen. 28 Mitglieder stimmten dafür und es gab 15 Gegenstimmen. Für eine Schließung hatten sich neben Bürgermeister Lindenau (SPD), die Sozialsenatorin Pia Steinrücke (SPD), die SPD-Bürgerschaftsfraktion und weitere Abgeordnete eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 8:30 Uhr

