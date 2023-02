Stand: 22.02.2023 10:04 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Polizei sucht Zeugen nach Streit in Bad Schwartau

Am Dienstag vor einer Woche ist eine 61-jährige Fahrradfahrerin auf dem Gehweg der Rensefelder Straße in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) mit einem Hundehalter in einen Streit geraten. Der Hundehalter schubste die Radfahrerin zu Boden. Die Ostholsteinerin verletzte sich dabei schwer am Handgelenk. Ein junges Paar musste ihr wieder aufhelfen. Der Hundehalter lief weiter in Richtung Fussgängerzone. Gegen den Mann wurde jetzt ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Wer etwas zu dem Fall sagen kann, soll sich bei der Polizei in Bad Schwartau melden. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

Possehl-Ingenieurpreis 2023 wird verliehen

Die Technische Hochschule Lübeck entscheidet am Mittwoch über die Gewinner des Possehl-Ingenieurpreises 2023. Zur Wahl stehen fünf Studierende, die am Mittwoch ihre Abschluss-Arbeiten präsentieren. Der Ingenieurspreis ist mit 5.000 Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau kämpft um den Klassenerhalt

Nach dem überraschenden Punktgewinn gegen den Tabellenführer Balingen-Weilstetten steht für die Handballer vom VfL Lübeck-Schwartau am Mittwoch ein Duell an. Im Kampf um den Klassenerhalt geht es für den Zweitligisten am Abend auswärts gegen Würzburg. VfL-Trainer David Röhrig sagte vor der Partie: "Für Würzburg ist es zeitgleich quasi ein Endspiel, sie brauchen die Punkte um den Anschluss zu halten. Für uns ist es eine Riesenchance um Abstand und Punkte aufzubauen auf die Abstiegsränge." | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.02.2023 | 08:30 Uhr