Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Arbeitsunfall im Gewerbegebiet

Auf einem Betriebsgelände im Lübecker Gewerbegebiet Genin-Süd ist eine Person am Freitagmorgen zwischen zwei großen Kunststoffsäcken eingeklemmt worden. Laut Rettungsleitstelle wogen diese Säcke rund eine Tonne. Die Feuerwehr rückte aus und konnte den Eingeklemmten befreien. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 8:30 Uhr

Neunjähriger Junge wieder aufgetaucht

Die Bundespolizei Hamburg hat am Donnerstagabend einen vermissten neun Jahre alten Jungen aus Lübeck wiedergefunden. Der Junge mit autistischen Zügen und Orientierungsproblemen war laut Polizei am Nachmittag verschwunden, nachdem er bei seiner Mutter vor der Haustür abgesetzt worden war. In der Vermissten-Fahndung hatte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe gegeben | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 8:30 Uhr

Viel Schwarzarbeit auf dem Bau

Im ersten Halbjahr 2022 hat das Hauptzollamt Kiel mehr als 200 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Zollamt ist auch zuständig für Ostholstein, Lübeck und das Lauenburgische. Die tatsächlich aufgedeckten Verstöße seien jedoch nur die Spitze des Eisbergs, mahnte Ralf Olschewski, Bezirksvorsitzender der IG BAU Holstein. "Auch in Lübeck wollen wir 'saubere Baustellen", sagte Olschewski. Kriminelle Praktiken dürften dort keine Chance haben. Das müsse der Staat sicherstellen. Konkret fordert der Gewerkschafter, dass auffällig gewordene Firmen von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden. Sein Vorschlag: ein Sündenregister für Schwarzarbeit – also eine öffentliche Kartei, in der die Betriebe aufgelistet werden, deren Geschäftsmodell auf illegaler Beschäftigung und Lohnprellerei beruht. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 8:30 Uhr

Jugendliche Handyräuber in U-Haft

Nach einem Handyraub sitzen zwei junge Lübecker nun in U-Haft. Die beiden sollen Sonntagabend am Kaufhof einen 17-Jährigen geschlagen und getreten haben. Danach klauten sie ihm laut Staatsanwaltschaft sein hochwertiges Smartphone und liefen davon. Die Kripo kam den 16 und 19 Jahre alten Jugendlichen aber schnell auf die Spur. Sie wurden vorerst in die Jugendanstalt Schleswig gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 8:30 Uhr

Ab Montag: Nahezu Normalität auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck

Auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck soll es bald deutlich weniger Zugausfälle geben. Nach Angaben des Betreibers erixx Holstein sollen die Züge ab Montag (6.2.) wieder weitgehend nach Regelfahrplan verkehren. Zu Zugausfällen soll es künftig nur noch werktags in den Abend- und Nachtstunden kommen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Für ausfallende Verbindungen werden laut erixx weiterhin Ersatzbusse eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

