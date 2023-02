Stand: 02.02.2023 09:23 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Ab Montag: Nahezu Normalität auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck

Auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck soll es bald deutlich weniger Zugausfälle geben. Nach Angaben des Betreibers erixx Holstein sollen die Züge ab Montag (6.2.) wieder weitgehend nach Regelfahrplan verkehren. Zu Zugausfällen soll es künftig nur noch werktags in den Abend- und Nachtstunden kommen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Für ausfallende Verbindungen werden laut erixx weiterhin Ersatzbusse eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach versuchtem bewaffneten Überfall

In Lübeck-Kücknitz hat ein bewaffneter Mann versucht, zwei junge Männer auszurauben. Die beiden Opfer waren am Dienstagabend gegen 22 Uhr zu Fuß in der Travemünder Landstraße unterwegs, als sie plötzlich von dem Unbekannten festgehalten und mit einer Pistole bedroht wurden. Er forderte die Herausgabe ihres Bargeldes. Die 20- und 22 Jahre alten Männer schafften es allerdings, sich loszureißen und wegzulaufen. Der Täter flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Der Täter ist nach Polizeiangaben etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und schmal. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet und sprach mit einem türkischen oder arabischen Akzent. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

