Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Weltweit beste Wissenschaftlerinnen

Das Wissenschaftsportal Research.com hat in diesem Jahr erstmals die weltweit besten 1.000 Wissenschaftlerinnen im Ranking "Best Female Scientists" ermittelt. Darunter sind auch drei Forscherinnen aus Schleswig-Holstein. Zwei von ihnen kommen aus Lübeck: Prof. Dr. Jeanette Erdmann, Direktorin des Instituts für Kardiogenetik des UKSH, und Prof. Dr. Christine Klein, Direktorin des Instituts für Neurogenetik des UKSH am Campus Lübeck. Es sei großartig, dass Deutschland bei den ausgezeichneten Wissenschaftlerinnen an dritter Stelle steht, nach den USA und England, so Klein: "Ich freue mich riesig über diese Auszeichnung und bin sehr dankbar, ich danke ganz herzlich meinem ganzen Team, ohne das das natürlich nicht denkbar wäre." | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

Lauenburg: Förderung für eine barrierefreie Stadtgalerie

Das Künstlerhaus Stadtgalerie Lauenburg erhält für den barrierefreien Umbau der sanitären Anlagen und des Zugangs zum Ausstellungsbereich rund 59.000 Euro aus Glücksspielmitteln des Landes Schleswig-Holstein. Innenstaatssekretär Jörg Sibbel (CDU) übergab den Verantwortlichen in Lauenburg den Förderbescheid, wie das Kieler Innenministerium mitteilte. Die Mittel seien aus der Lotterie Los-Sparen der schleswig-holsteinischen Sparkassen generiert worden. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

Kirchengemeinden: Energiesparen in der Vorweihnachtszeit

Die evangelischen Kirchengemeinden in Lübeck und im Herzogtum Lauenburg setzen für die Vorweihnachtszeit beim Energiesparen auf individuelle Modelle. Fast überall bleiben neben der Außenbeleuchtung die Heizungen ausgeschaltet oder die Temperatur wird auf ein Minimum gedrosselt, wie der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg mitteilt. In Lübeck beispielsweise ist die Temperatur im Dom auf acht Grad abgesenkt worden. Die St. Aegidien-Kirche wird auf acht bis maximal zehn Grad geheizt. Für die Gottesdienste müssen sich die Gläubigen also entsprechend warm anziehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

