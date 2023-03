Stand: 16.03.2023 09:55 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Klinikum Itzehoe mit vier Millionen Euro im Minus - Insolvenz dennoch unmöglich

Das Klinikum Itzehoe (Kreis Steinburg) hat ein Minus in Höhe von vier Millionen Euro in der Bilanz. Krankenhausdirektor Bernhard Ziegler macht dafür die Inflation und die hohen Energiekosten verantwortlich. Die höheren Kosten kann er aber nicht an die Patienten beziehungsweise Krankenkassen weitergeben. Die Erträge, also die Fallpauschalen, sind in ihrer Höhe vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Trotz der Verluste droht seinem Krankenhaus keine Insolvenz. Träger seines Klinkums ist ein Zweckverband, gebildet aus dem Kreis Steinburg und der Stadt Itzehoe. Die Verluste werden mit Steuergelden ausgeglichen. Diese Rechtsform ist einmalig in Schleswig-Holstein. Ziegler hofft nun auf die Gesundheitsreform. Die Krankenhäuser würden dann nicht mehr nur über die Fallpauschalen finanziert, sondern auch schon dafür bezahlt, dass sie eine medizinische Versorgung bereithalten. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Vorerst keine neue Videoüberwachung am Heider Südermarkt

Am Heider Südermarkt (Kreis Dithmarschen) wird es vorerst keine erneute Videoüberwachung geben. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD), dem Ordnungsamt Heide und der Polizei. Es gebe derzeit keine besondere Gefahrenlage wie im vergangenen Jahr, sondern bislang nur einzelne Straftaten in Form von Körperverletzungen, so ein Stadtsprecher. Die Stadt lasse jedoch prüfen, ob die Videokameras gegebenenfalls auch vorbeugend wieder eingeschaltet werden könnten. Eine entsprechende Anfrage werde man nun an die zuständige Landesdatenschutzbeauftragte stellen, so der Stadtsprecher weiter. Die Polizei hat vermehrte Streifenfahrten und Kontrollen in der Heider Innenstadt angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

