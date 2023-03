Stand: 13.03.2023 10:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Woche der Ausbildung beginnt in Dithmarschen und Steinburg

In Dithmarschen und Steinburg beginnt am Montag die Woche der Ausbildung. Die Agentur für Arbeit in Heide bietet in der Region zusammen mit weiteren Partnern Präsenz-und Online-Veranstaltungen an. Diese richten sich an Jugendliche und ihre Eltern sowie an junge Beschäftigte. Im Mittelpunkt stehen laut einer Sprecherin unter anderem die Möglichkeiten und Chancen einer dualen Berufsausbildung. Des Weiteren gibt es Vorträge der Berufsberater der Bundeswehr, Online-Elternabende und eine Berufsmesse. Diese findet am Mittwoch von 9 bis 14 Uhr am Gymnasium Brunsbüttel statt. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, eine komplette Übersicht über die Angebote gibt es auf der Internetseite der Agentur für Arbeit in Heide. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

Erweiterung der Fachhochschule Westküste in Heide

An der Fachhhochschule Westküste (FHW) entsteht zwischen Mensa und Bibliothek ein neues Mehrzweckgebäude. Das neue Gebäude misst 1.000 Quadratmeter und beherbergt mehrere Hörsäle, Seminarräume und Büros. Das neue Gebäude sei notwendig, um alle provisorisch an andere Standorten in Heide ausgelagerten Einrichtungen der FHW wieder auf dem Campus unterzubringen, sagte die neue Präsidentin der FH Westküste, Anja Wollesen. Das neue Gebäude wird aus Mitteln der Hochschule und des Landes Schleswig-Holstein finanziert. Es soll voraussichtlich in einem Jahr fertiggestellt sein. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

Archäologische Hauptuntersuchung auf dem geplanten Northvolt-Gelände

Das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein beginnt am Montag in Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) auf dem Gelände der geplanten Batteriefabrik der Firma Northvolt mit vorbereitenden Arbeiten für die archäologische Hauptuntersuchung. Eine Sprecherin des Landesamtes sagte NDR Schleswig-Holstein, man werde zunächst das Baufeld einrichten und die geplanten Grabungen vorbereiten. Anschließend werde man schrittweise mit drei Teams eine 8,5 Hektar große Fläche untersuchen. Bei einer Voruntersuchung hatten Archäologen im Sommer vergangenen Jahres insgesamt 269 Befunde festgestellt. Dabei wurden einige Artefakte, darunter eine Flintsichel, die Spitze eines Dolches und Belege für eine Siedlung mit mehreren Langhäusern gefunden. Die archäologische Hauptuntersuchung ist eine Bedingung der Genehmigungsbehörden vor einem möglichen späteren Baubeginn der Batteriefabrik. Laut Archäologischem Landesamt ist es die größte archäologische Untersuchung, die es bislang in Schleswig-Holstein gegeben hat. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

