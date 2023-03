Stand: 09.03.2023 10:18 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

LNG-Terminal Brunsbüttel: Kein Ratsbeschluss zu Anwohnerbeschwerden

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) hat sich am Mittwochabend der Stadtrat mit den Lärm, Abgas- und den Beleuchtungsproblemen des schwimmenden LNG-Terminals befasst. Zu einem Beschluss kam es nicht, der Stadtrat möchte dem Betreiber RWE zunächst noch Zeit lassen die Probleme zu beseitigen. Grund für die Sitzung waren die Beschwerden von rund 200 Bürgerinnen und Bürgern gewesen die sich über den großen Lärm durch den Betrieb, Abgase und grelle Beleuchtung des Schiffes beschwert. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll genehmigt

Schleswig-Holsteins Energieministerium hat ein Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Brunsbüttel genehmigt. Es ist das erste seiner Art in Schleswig-Holstein. Dort soll Material gelagert werden, das aus Betrieb und Abbau des Atomkraftwerks Brunsbüttels stammt. Derzeit befindet es sich noch in sogenannten Transportbereitstellungshallen. So werde sichergestellt, dass die radioaktiven Abfälle vom Rückbau des Kraftwerks sicher zwischengelagert würden, bis sie in ein Endlager gehen, teilte das Ministerium mit. Laut Bundesgesellschaft für Endlagerung soll ab 2027 die Einlagerung in die Schachtanlage Konrad in Salzgitter beginnen. Die Genehmigung für dass Abfall-Lager in Brunsbüttel gilt zunächst für 40 Jahre und kann verlängert werden. Sie endet früher, sollten keine radioaktiven Abfälle mehr vorhanden sein. NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

Koldenbüttel und Heide: Spielekonsole und Kinder geraten in Brand

In Heide (Kreis Dithmarschen) und Koldenbüttel (Kreis Nordfriesland) hat am Mittwoch zwei Brände gegeben. In Koldenbüttel hatte laut Feuerwehr eine Spielekonsole Feuer gefangen. Diesen Angaben zufolgt hörte die Mutter den Alarm der Rauchmelder und konnte sich und ihr Kind ins Freie retten. Die Höhe des Schadens sind noch unklar. In Heide geriet am Abend ein Kinderwagen im Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhaus in Brand. Die 13 Bewohner des Hauses wurden zum Teil über Leitern in Sicherheit gebracht. Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Die Mieter kamen zunächst bei Bekannten unter oder wurden durch die Stadt anderweitig untergebracht. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

