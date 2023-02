Stand: 02.02.2023 09:11 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

B5 südlich von Husum für eine Woche gesperrt

Die B5 südlich von Husum im Kreis Nordfriesland ist von Donnerstag an für eine Woche voll gesperrt. Für den dreispurigen Ausbau der Bundesstraße entsteht dort eine Brücke. Am Donnerstag sollen laut Landesbetrieb für Straßenbau mit Hilfe eines Krans fünf Stahlträger eingehoben, ausgerichtet und stabilisiert werden. Am kommenden Montag startet der Einbau von Fertigteilen aus Stahlbeton. Pkw werden über Ostenfeld und Friedrichstadt umgeleitet, Lkw großräumig über Hollingstedt im Kreis Schleswig-Flensburg. Außerdem ist seit Donnerstagmorgen auch die Einfahrt von der B5 zur K40 bei Rothenspieker voll gesperrt, und ab Montag auch die Zu- und Abfahrt von der B5 zur L36 bei Harblek in der Gemeinde Oldenswort (Kreis Nordfriesland). Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

Überfall auf Netto-Markt in Marne: Fahnung nach Täter läuft

Bei einem Überfall auf einen Netto-Markt in Marne im Kreis Dithmarschen hat ein Unbekannter am Sonnabendmorgen eine Kassiererin mit einer Waffe bedroht. Der Mann erbeutete laut Polizei Scheine aus der Kasse und verließ den Supermarkt anschließend über die Süderstraße. Die Fahndung nach dem Täter läuft noch. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist der Täter männlich, zwischen 20 und 30 Jahren alt, und 175 bis 180 Zentimeter groß. Er ist schlank, spricht akzentfreies Deutsch und trug zum Tatzeitpunkt schwarze Oberbekleidung und einen Mundschutz. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

