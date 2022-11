Stand: 07.11.2022 09:10 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Gemeinde Busenwurth erteilt Solaranlagen eine Absage

Die Bürger in der Gemeinde Busenwurth im Kreis Dithmarschen haben den Bau eines Solarparks durch eine Abstimmung verhindert. Gegen die Pläne eines Investors hatte sich in der Gemeinde eine Bürgerinitiative gegründet und einen Bürgerentscheid durchgesetzt. Mit einer Mehrheit von vier Stimmen haben die Bürger das Projekt gestoppt. Für die nächsten zwei Jahre liegen die Pläne damit auf Eis. Die Bürgerinitiative hatte den Gemeindevertretern mangelnde Transparenz vorgeworfen. Sie hatten das Thema Solaranlage nicht ausdrücklich als Tagesordnungspunkt in der ersten Sitzung aufgenommen. "Das hätten wir besser machen müssen", da haben wir einen Fehler gemacht, gab der stellvertretende Bürgermeister zu. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

Aktion zur europäischen Woche der Abfallvermeidung

In den Eingangsbereichen von drei Schulen in Henstedt, Büsum und Meldorf stehen aktuell jeweils hellgrüne Altkleidercontainer der Hilfsorganisation hoelp. Gemeinsam mit der Abfallwirtschaft Dithmarschen beteiligen sie sich an der europäischen Woche zur Abfallvermeidung. Der Schwerpunkt ist die Nachhaltigkeit von Textilien. Bis zum 15. November können an den drei Standorten aussortierte Kleidungsstücke abgegeben werden. Nachdem die Kleidungsstücke sortiert wurden, gibt es einen Wäscheleinen-Flohmarkt in den Schulen. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

Husum: Seltene Seepferdchen im Wattenmeer entdeckt

An die Westküste werden vermehrt seltene Seepferdchen gefunden. Dies bestätigt die Naturschutzorganisation WWF in Husum. Zuvor waren bereits in Niedersachsen immer wieder tote, aber auch lebende Exemplare entdeckt worden. Über die Gründe rätseln die Wissenschaftler derzeit und bitten Touristen und Einheimische um Mithilfe: Wer am Strand ein Seepferdchen findet, sollte ein Foto machen. Im Idealfall neben einer Euro-Münze als Maßstab. Die Bilder können dann auf der Online-Plattform beachexplorer.org hochgeladen werden. So erhoffen sich die Biologen Erkenntnisse, woher die Seepferdchen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:30 Uhr

