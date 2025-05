Gemeinschaftsschule Probstei ist erste "SHTV-Talentschule Turnen" Stand: 14.05.2025 17:39 Uhr Der Schleswig-Holsteinische Turnverband hat die Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg ausgezeichnet. Im Vorfeld hatte die Schule ein Konzept erstellt, um junge Turntalente zu fördern.

von Jennifer Reisloh

Turnerinnen und Turner aller Klassenstufen standen am Mittwoch auf der Bühne der Aula der Gemeinschaftsschule Probstei (GSP) in Schönberg (Kreis Plön) und haben ihrem Publikum gezeigt, was sie drauf haben. Sie alle gehören zur Turn-AG von Sportlehrerin und Talentkooperatorin Kim Bühlow. Zukünftig sollen junge Turntalente an der Schule noch intensiver gefördert werden. Dazu hat die GSP einen Kooperationsvertrag mit dem Schleswig-Holsteinischen Turnverband (SHTV) unterzeichnet.

Durch Kooperationen zum Erfolg

Kim Bühlow hat in den vergangenen zwei Jahren dafür ein Konzept erarbeitet. Sie kooperiert eng mit den Grundschulen in Schönberg und Laboe sowie der Dörfergemeinschaftsschule Probsteierhagen (Kreis Plön). Die dortigen Sportlehrerinnen und Sportlehrer sichten ab der ersten Klasse besondere Turntalente und die dürfen dann für die AG von Kim Bühlow vorturnen. Gerade im Turnen sei es wichtig, dass Talente schon früh gesichtet und entsprechend trainiert werden, sagt die Sportlehrerin. Dafür sind auch die Trainer des TSV Schönberg mit an Bord.

Talentsichtung für "Jugend trainiert für Olympia" und den Landesstützpunkt

Kim Bühlow war früher selber Leistungssportlerin im Kunstturnen und hat in den 1990er Jahren an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. Ihre eigenen Erfahrungen nutzt sie heute um die jungen Talente auf eine mögliche Karriere im Leistungssport vorzubereiten: "Ich kann mich heute in die Schüler hineinversetzen. Ich wurde damals von meiner Mutter gemanagt und weiß, wie wichtig es ist, dass einem bestimmte Dinge abgenommen werden. Dazu gehören zum Beispiel die Befreiung der Turner vom Unterricht für Wettkämpfe oder Trainingslager."

Die Turnerinnen und Turner sollen schließlich gute Ergebnisse für ihre Schule bei "Jugend trainiert für Olympia" holen, aber auch an den Landesstützpunkt in Kiel vermittelt werden. Dafür müssen die Kinder und Jugendlichen natürlich viel Zeit investieren. "Wir trainieren fünfmal die Woche, immer drei bis dreieinhalb Stunden", erzählt Ava Husen. Die Achtjährige besucht die Grundschule in Schönberg und ist über die Turn-AG von Kim Bühlow zum Landesstützpunkt gekommen. Beim Turnen mache ihr vor allem Spaß, dass man immer etwas Neues lerne, sagt sie.

Schulische Leistungen, Trainer und Trainingsort als Teil der Kooperation

Sportlehrerin Kim Bühlow freut sich besonders über das Zertifikat "SHTV-Talentschule Turnen", weil es ihr mehr Zeit für die Talente einräumt. Das Land finanziert ihr dadurch fünf Arbeitsstunden mehr im Monat. Diese nutzt sie, um ihren Schülerinnen und Schülern den Rücken freizuhalten. Ein Punkt im Kooperationsvertrag mit dem Turnverband ist nämlich auch die Sicherstellung der schulischen Leistungen trotz vieler Trainingsstunden. Außerdem müssen die Talente von Trainern trainiert werden, die mindestens eine C-Lizenz besitzen.

Teil des Vertrages ist zudem, dass die Schule die erforderlichen Trainingsmöglichkeiten besitzt. Und auch da konnte die GSP laut des Landesverbandes punkten. Die Gemeinschaftsschule weihte Mitte Juni ihre neue Drei-Felder-Sporthalle ein. Die Halle hat festinstallierte Turngeräte und ist damit ebenfalls die erste Schule in Schleswig-Holstein.

Turntalentförderung im Land soll ausgeweitet werden

Der Schleswig-Holsteinische Turnverband will mit Hilfe der ersten "SHTV-Talentschule Turnen" die Förderung junger Talente noch mehr unterstützen, so Geschäftsführer Stefan Diephaus. Ziel des Verbandes ist es, den Turnerinnen und Turnern am Landesstützpunkt in Kiel die Möglichkeit zu bieten, sich weiterzuentwickeln und für die Bundeskader zu qualifizieren. Dazu trainieren sie in der Rudi-Gauch-Halle mit festen Geräten und Schnitzelgruben. Der SHTV ist außerdem die Anlaufstelle für alle Turnvereine im Land, die Leistungssport betreiben.

Zukünftig sollen auch weitere Schulen im Land das Zertifikat "SHTV-Talentsschule Turnen" bekommen, sagt Stefan Diephaus. Einige würden dafür gerade schon an Konzepten arbeiten.

