Weiterer Todesfall nach Corona-Ausbruch in Norderstedter Pflegeheim Stand: 04.11.2021 09:24 Uhr Nach einem Corona-Ausbruch in einem Senioren- und Pflegeheim in Norderstedt sind inzwischen acht Personen gestorben. Weil offenbar keine Infektionsgefahr mehr besteht, dürfen Angehörige wieder zu Besuch kommen.

In einem Senioren- und Pflegeheim in Norderstedt (Kreis Segeberg), in dem es einen Corona-Ausbruch gegeben hatte, ist laut Kreis nun eine weitere Person an den Folgen der Covid-Erkrankung gestorben. Es handelt sich demnach um eine 92-jährige Bewohnerin der Einrichtung. Damit steigt die Zahl der Toten auf acht, darunter eine Kontaktperson. Weil in dem Heim nach Angaben des Kreises niemand mehr ansteckend ist, sind Besuche dort ab sofort wieder erlaubt.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Insgesamt waren 68 Heimbewohner und 22 Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Inzwischen geht die Staatsanwaltschaft Kiel in einem sogenannten Todesermittlungsverfahren der genauen Todesursache nach und prüft zugleich, ob strafrechtlich relevante Verantwortlichkeiten vorliegen. Der Ausbruch in dem Heim hatte landesweit für Diskussionen gesorgt, nachdem bekannt geworden war, dass einige Mitarbeiter ungeimpft waren.

