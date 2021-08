Nach Corona-Fall: Wieder Unterricht in Gemeinschaftsschule Leck Stand: 16.08.2021 07:11 Uhr An der Gemeinschaftsschule in Leck (Kreis Nordfriesland) kann ab Montag wieder im Schulgebäude unterrichtet werden. Der Kreis Nordfriesland hat das Betretungsverbot aufgehoben.

Nach einem Corona-Fall am Donnerstag waren am Wochenende 440 Schüler und Lehrer getestet worden. Laut Kreis sind alle Tests negativ ausgefallen. Die Ergebnisse lagen dem Kreisgesundheitsamt erst am Sonntagabend vor - aufgrund eines technisch bedingten Übermittlungsfehlers des Labors. Von den insgesamt 476 eingeladenen Personen waren 441 zum Test erschienen. Der Rest sollte Montagvormittag nachgetestet werden. Für fünf Schülerinnen und Schüler aus der Klasse des positiv getesteten Schulkindes wurde als enge Kontaktperson Quarantäne angeordnet.

Auch an der Dänischen Schule in Leck hatte am Sonnabend eine PCR-Reihentestung von insgesamt 78 Personen stattgefunden, darunter 64 Schülerinnen und Schüler sowie 14 Beschäftigte der Schule. Alle Ergebnisse waren negativ.

