Stand: 03.05.2025 15:55 Uhr Regionalliga: Weiche Flensburg verliert 0:1

In der Fussball-Regionalliga hatte Weiche Flensburg am Sonnabend kein Glück. In letzter Minute verloren sie das Spiel gegen die zweite Mannschaft von St. Pauli mit 0:1.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg