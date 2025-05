Stand: 03.05.2025 14:11 Uhr Helgoland-Fähre "Funny Girl" fährt am Sonntag nicht

Die "Funny Girl" zwischen Helgoland (Kreis Pinneberg) und Büsum (Kreis Dithmarschen) fährt am Sonntag (4. Mai) nicht. Grund dafür ist laut der Reederei Adler & Eils der vorhergesagte hohe Wellengang. Adler & Eils empfiehlt auf Fährfahrten am Montag (5. Mai) umzubuchen. Dazu sollen sich Fährgäste mit der Vorverkaufsstelle in Verbindung setzen da Tickets laut Reederei nicht automatisch erstattet oder umgebucht werden. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Unternehmens.

