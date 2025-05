Stand: 03.05.2025 13:09 Uhr Kisdorf: Mann stirbt bei schwerem Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Kisdorf (Kreis Segeberg) ist am Samstagmorgen ein Mann gestorben. Nach Polizeiangaben war der Wagen des Mannes gegen 6:30 Uhr zwischen Kisdorf und Kisdorfer Wohld aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Trecker zusammengestoßen. Das Auto sei daraufhin in den Graben geschleudert worden, so die Polizei. Die Segeberger Straße im Zuge der Landesstraße 233 blieb während der Aufräumarbeiten mehr als drei Stunden lang voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg