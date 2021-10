Corona in SH: Maskenpflicht an Schulen fällt zum Teil Stand: 26.10.2021 12:50 Uhr Die Maskenpflicht an Schulen soll ab dem 1. November nicht mehr auf Sitzplätzen gelten. Das hat Ministerpräsident Günther am Mittag verkündet. Die Testpflicht für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene bleibt bestehen.

Die Jamaika-Koalition hat über die aktuelle Corona-Lage und das weitere Vorgehen an den Schulen in Schleswig-Holstein beraten. Ab Montag, 1. November, wird die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht am Sitzplatz entfallen. Die Testpflicht bleibt für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene bestehen. Das verkündete Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittag.

Sollte es zu Infektionsfällen in Klassen kommen, werde es in der betroffenen Gruppe für fünf Tage eine Maskenpflicht am Platz geben. Außerdem müssen sich alle Schüler der Klasse innerhalb dieser fünf Tage täglich testen.

"Weiterer Schritt in Richtung Normalität"

"Wir haben, wie angekündigt, die Zeit nach den Ferien genutzt, um das Infektionsgeschehen bewerten zu können. Die Beratungen der Landesregierung mit der Expertenrunde bestätigen uns darin, dass wir die angekündigte Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht umsetzen können. Damit gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Normalität", sagte Günther. Es sei deutlich, dass das Risiko an Schulen gegenüber sonstigen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen nicht erhöht ist.

Grundlage für die Entscheidung war die aktuelle Lage sowie deren Entwicklung. "Wir stellen uns darauf ein, dass Ende November die epidemische Lage nicht verlängert wird", sagte Günther. Trotzdem würde es weiterhin Schutzmaßnahmen geben, wenn sie notwendig sind.

Heinold: Vorsicht auch in den nächsten Wochen wichtig

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ergänzte: "Je disziplinierter wir als Erwachsene sind, je mehr von uns sich impfen lassen, desto mehr Entlastung kann es für unsere Kinder geben. Das Spannungsfeld, Vorsicht zu wahren und zurück ins alte Leben zu starten, wird angesichts der aktuellen Entwicklung auch in den nächsten Wochen noch bestehen bleiben." Für die Tests an Schulen wurden laut Heinold bislang 73 Millionen Euro ausgegeben. 20 Millionen Selbsttest wurden angeschafft.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wies auf die hohe Impfquote bei den 12- bis 17-Jährigen im Land hin: "Fast 60 Prozent in dieser Altersgruppe sind mindestens einmal, 54 Prozent vollständig geimpft. Das sind mehr als in jedem anderen Bundesland." Die Inzidenzen in Schleswig-Holstein seien insgesamt niedriger als in anderen Ländern. Dennoch appellierte Garg: "Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren können wir derzeit am besten schützen, indem wir Erwachsene uns impfen lassen."

