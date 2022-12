Corona: Maskenpflicht im ÖPNV fällt Ende des Jahres Stand: 12.12.2022 17:05 Uhr Die Landesregierung hat am Nachmittag darüber informiert, wie es mit den Corona-Regeln in Schleswig-Holstein weitergeht - unter anderem war die Maskenpflicht im ÖPNV Thema.

Die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) läuft in Schleswig-Holstein aus. Wie erwartet, hat sich die Landesregierung heute darauf verständigt, diese Regelung nicht über den 31. Dezember hinaus zu verlängern. Das Land wolle den Weg Richtung Normalität Stück für Stück weitergehen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Günther rät Risikogruppen zu Maske

"Ich glaube, dass das der richtige Weg ist, das zu machen", sagte Günther. Auch die Expertenrunde im Landtag hätte am Morgen dazu geraten, die Maskenpflicht im ÖPNV auslaufen zu lassen - trotz der angespannten Lage in den Krankenhäusern, so Günther. Die Regierung setze auf mehr Eigenverantwortung, gegenseitige Rücksicht und gesunden Menschenverstand als wichtigstes Mittel gegen Corona. Günther empfahl, dass sich Risikogruppen weiterhin durch eine Maske schützen sollten und dass Menschen, die Corona-Symptome zeigten, weiterhin eine Maske tragen sollten.

Es sei nicht gelungen einen gemeinsamen Weg in Deutschland zu gehen, sagte er mit Blick auf andere Bundesländer, die die Maskenpflicht im ÖPNV beibehalten werden. "Ich glaube, in Schleswig-Holstein sind wir in den vergangenen Jahren damit gut durch die Zeit gekommen, dass wir dann Verschärfungen durchgeführt haben, wenn die Situation verschärft ist, aber auch soviel Freiheit wie möglich zugelassen haben", so Günther.

Die Entwicklung der Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins stellvertrende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) betonte: "Das Gebot der Stunde heißt: sich selbst schützen und Rücksicht auf andere nehmen." Jeder müsse situationsabhängig entscheiden, ob er eine Maske brauche oder nicht.

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) sagte mit Blick auf die derzeitige Welle an Atemwegserkrankungen, dass nur noch ein geringer Prozentsatz der Erkrankungen durch das Coronavirus verursacht werde. "Das mutierte Virus trifft darüber hinaus auf eine durch Impfung und Infektionen mittlerweile weitgehend immunisierte Bevölkerung." Die meisten Corona-Krankheitsverläufe seinen derzeit mild. "Die Möglichkeit, wegen Corona, Freiheitsbeschränkungen und Pflichten aufzuerlegen gilt nur, solange Corona das Gesundheitssystem gefährdet und das ist heute nicht mehr der Fall."

