Corona: Land übernimmt Kita-Gebühren für Januar 2021 in SH

In Schleswig-Holstein erhalten Eltern die Kita-Beiträge für den Januar 2021 zurück - gleiches gilt für die Kosten für Ganztagsbetreuung an Schulen. Die Kosten dafür übernimmt das Land. Das hat Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) soeben bekannt gegeben. "Es war uns wichtig, Eltern finanziell zu entlasten". Damit sei die Bitte verbunden, die Kitas so wenig wie möglich in Anspruch zu nehmen. Die Kitas und Schulen sind wegen des Lockdowns seit dem 16. Dezember für die meisten Kinder geschlossen und sollen es bis Ende Januar bleiben. Nur Kinder von Eltern aus bestimmten Berufsgruppen und von Alleinerziehenden dürfen die Notbetreuung wahrnehmen, auch Kinder mit Förderbedarf dürfen die Einrichtungen besuchen. Bereits im vergangenen Jahr war Eltern für drei Monate die Gebühren erlassen worden. Die Landesregierung rechnet mit Kosten von etwa 25 Millionen Euro.

