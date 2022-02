Color Line fährt ab Mitte Februar wieder Stand: 02.02.2022 15:09 Uhr Mehr als zwei Monate war die Fährverbindung zwischen Kiel und Oslo Corona-bedingt eingestellt. Jetzt können langsam wieder die Koffer gepackt werden.

Die Reederei Color Line nimmt den Fährbetrieb zwischen Kiel und Oslo wieder auf. Nach Angaben des Unternehmens wird das erste Schiff - die "Color Magic" - am 13. Februar in Kiel erwartet. Weitere zwei Wochen später fährt dann auch die "Color Fantasy" wieder, die am 26. Februar in Kiel einlaufen soll.

Strenge Corona-Regeln waren unwirtschaftlich

Die Reederei hatte den Fährverkehr zum Jahreswechsel unterbrochen, weil die strengen Corona-Maßnahmen der norwegischen Regierung den Betrieb an Bord, nach eigenen Angaben, unwirtschaftlich gemacht hätten. Unter anderem wäre nur ein eingeschränktes Angebot in den Restaurants und Bars möglich gewesen. Zunächst ging am 29. Dezember die "Color Magic" vorübergehend außer Betrieb. Am 10. Januar folgte die "Color Fantasy".

AUDIO: Color Line startet wieder (1 Min) Color Line startet wieder (1 Min)

Erhöhte Nachfrage wird erwartet

Gestern Abend gab die Regierung in Oslo bekannt, dass die Einschränkungen jetzt wegfallen. Ähnlich wie in Dänemark sind die Corona-Infektionszahlen wegen der Omikron-Variante auch in Norwegen hoch, aber ein Großteil der Bevölkerung ist geimpft, so dass nicht mehr so viele schwerkranke Corona-Patienten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die Gesellschaft kann und soll laut Regierung nun mit dem Virus leben. Konkret heißt das für Norwegen: Das Ende der Home-Office-Pflicht, kein Alkoholverbot mehr in Bars und Restaurants nach 23 Uhr, Kinos können wieder voll besetzt werden. Außerdem werden weitere Lockerungen in Norwegen und den Zielländern erwartet, so dass das Unternehmen mit einer erhöhten Nachfrage nicht nur von den deutschen sondern auch von den norwegischen Kunden rechnet.

Color Line will nun die etwa 950 zuvor entlassenen Mitarbeiter wieder einstellen.

Weitere Informationen Color Line stellt Fährbetrieb Kiel - Oslo schrittweise ein Mitten in der Weihnachtszeit stellt die Reederei 700 Mitarbeiter frei. Grund sind die verschärften Corona-Maßnahmen in Norwegen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.02.2022 | 14:00 Uhr