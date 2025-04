Stand: 29.04.2025 15:41 Uhr Polizei in Ratekau warnt vor falschem Handwerker

Die Polizei in Ratekau (Kreis Ostholstein) warnt aktuell vor einem mutmaßlichen Dieb. Wie eine Polizeisprecherin berichtet, habe sich der großgewachsene Mann am Dienstag an Haustüren als Handwerker ausgegeben. So habe er versucht, in die Wohnungen zu gelangen, wahrscheinlich um Wertsachen zu stehlen. In einem Fall hatte der Verdächtige erklärt, die Wohnung wegen eines Wasserrohrbruchs im Nachbarhaus begutachten zu müssen. Die Polizei rät, Handwerker nur dann in die Wohnung zu lassen, wenn mit denen vorher ein Termin vereinbart wurde.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein