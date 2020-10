Antwort auf Corona-Krise: Aus Messebauer wird Bootsbauer Stand: 03.10.2020 12:00 Uhr Wegen Corona brachen einem Messebauer sämtliche Aufträge weg. Mit viel Mut hat sich der Geschäftsführer umorientiert, baut nun Hausboote und hat so einige Beschäftigte aus der Kurzarbeit zurückgeholt.

Normalerweise hat das Messebau-Unternehmen Preuss in Holm (Kreis Pinneberg) immer gut zu tun, fertigt etwa 120 Messestände im Jahr. Aber seit der Corona-Pandemie sind alle Aufträge geplatzt. Geschäftsführer Peter Preuß muss deshalb die meisten seiner 50 Mitarbeiter zunächst in Kurzarbeit schicken.

Zündende Idee für Neustart

Doch dann hat der 71-Jährige eine Idee. Er will die Firma nochmal neu ausrichten und Hausboote bauen. Denn die sind gefragt - seit Corona mehr denn je. Preuß setzt seinen Einfall in die Tat um. "An Kreativität mangelt es nicht. Wir haben ein tolles Team", schwärmt er. Im August beginnen er und seine Mitarbeiter mit dem ersten Hausboot. Rund ein Viertel seines Teams kann Peter Preuß nach und nach aus der Kurzarbeit zurückholen.

"Ein Sprung ins kalte Wasser"

"Erst mal war es ein Sprung ins kalte Wasser. Aber man wächst ja mit seinen Herausforderungen. Und von daher war es am Ende auch nur ein Projekt wie alle unsere anderen Messeprojekte", berichtet Projektleiter Tim Kopp. Das Hausboot, das die Firma aktuell baut, soll im Oktober fertig werden. Es gibt schon mehrere Interessenten. Und Peter Preuß will weitermachen, mit den Booten in Serie gehen. Er hat außerdem schon eine weitere Idee: eine Hausbootsiedlung im Hafen von Wedel (Kreis Pinneberg) zu errichten.

