Wohnungsmarkt für Studierende bleibt in SH angespannt Stand: 03.10.2022 15:25 Uhr Die meisten Hochschulen im Land sind schon ins Wintersemester gestartet. Aber: Einige Studierende suchen noch immer nach passenden Wohnungen. Denn die sind rar und teuer.

Die Lage ist kritisch, betont das Studentenwerk Schleswig-Holstein. Während das Studium für viele Studierende bereits begonnen hat, suchen einige von ihnen noch immer nach einer Wohnung, Wohngemeinschaft oder einem Platz in einem Wohnheim.

Studentenwerk: "Wir brauchen mehr Wohnheimplätze!"

Doch die Wartelisten für einen Platz im Studentenwohnheim sind lang, der Andrang groß, berichtet die Geschäftsführerin des Studentenwerks Schleswig-Holstein, Susann Schrader: "Wir haben im Raum Kiel im Augenblick fast 1.000 Wartende auf unseren Listen, in Lübeck haben wir fast 500 und selbst in Flensburg sind es immer noch 200, die auf unseren Listen stehen. Und wir brauchen noch mehr Wohnheimplätze. Da ist mein Appell an die Städte, dass sie uns stadtnah Gelände zur Verfügung stellen."

Miete für WG-Zimmer gestiegen

Der Platz im Wohnheim ist günstiger als als in einer WG. Ein WG-Zimmer in der Landeshauptstadt kostet laut einer Studie im Schnitt 380 Euro. Das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahr - der höchste Mietanstieg seit zehn Jahren. Das dürfte ein Grund dafür sein, dass selbst Jugendherbergen nach eigenen Angaben Anfragen von Studierenden haben, die vorübergehend eine Bleibe suchen.

Doch um mehr Wohnheime zu bauen, müssten Städte günstige Grundstücke bereitstellen, betont das Studentenwerk. Das fordert vom Land auch mehr finanzielle Unterstützung, damit die Mieten für Wohnheim-Bewohner wegen der explodierenden Energiekosten nicht stark angehoben werden müssen.

