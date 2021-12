Wissenschaftler zu Omikron in SH: Lockdown aktuell unverhältnismäßig Stand: 20.12.2021 20:31 Uhr Vor dem Bund-Länder-Gipfel werden die Rufe nach schärferen Maßnahmen lauter, um die Omikron-Variante des Coronavirus zu bekämpfen. Wissenschaftler in Schleswig-Holstein plädieren dafür, weitere Daten abzuwarten. Regierungschef Günther wirbt dafür, Kontakte zu reduzieren.

In Deutschland breitet sich die Omikron-Variante des Coronavirus weiter aus. Am Dienstag wird es einen weiteren Bund-Länder-Gipfel geben. Der Expertenrat der Bundesregierung hat am vergangenen Wochenende bereits Kontaktbeschränkungen in den nächsten Tagen und bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen gefordert. Der Kieler Virologe Prof. Helmut Fickenscher hielte einen Lockdown in Schleswig-Holstein aber für nicht verhältnismäßig. "Die Gewissheit, dass es aus epidemiologischen Gründen notwendig wird, ist derzeit meiner Meinung nach noch nicht gegeben", sagte der Chef-Virologe des UKSH in Kiel NDR Schleswig-Holstein.

Infektiologe Rupp: Daten aus England und Dänemark abwarten

Der Leiter der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am UKSH in Lübeck, Prof. Jan Rupp, bestätigte, dass der Krankheitsverlauf mit Omikron noch nicht klar genug sei. Man könne keine Maßnahmen begründen alleine mit der Tatsache, dass sich Leute anstecken und einen Krankheitsverlauf wie bei einem grippalen Infekt hätten, so Rupp. Die Maßnahmen müssten aber relativ schnell getroffen werden, wenn sich schwere Krankheitsverläufe durch Omikron zeigten, sagte der Infektiologe, der auch die Landesregierung berät. Dafür wollen die Wissenschaftler sehr genau auf die Daten aus England und Dänemark schauen, wo die Omikron-Variante bereits vorherrschend ist. Rupp rechnet damit, dass "die entscheidenden Daten" in der Woche nach Weihnachten vorliegen.

Videos 2 Min Infektiologe Rupp: Daten aus Dänemark und England abwarten Der Leiter der Klinik für Infektiologie am UKSH in Lübeck hält einen Lockdown vor Weihnachten für verfrüht. 2 Min

Virologe Fickenscher äußert Verständnis für andere Bundesländer

UKSH-Kollege Fickenscher verwies darauf, dass Schleswig-Holstein die niedrigste Inzidenz bundesweit habe - nur Niedersachsen sei in einem ähnlichen Bereich. Bei einem Blick auf die Deutschlandkarte ergebe sich in vielen Teilen ein anderes Bild, was beschränkende Maßnahmen betreffe: "In anderen Bundesländern ist es so viel drückender, dass es schon verständlich ist, dass derartige Wünsche jetzt vehement vorgetragen werden."

Knapp 50 bestätigte Omikron-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es nach Aussage des Virologen knapp 50 bestätigte Omikron-Fälle, mehr als die Hälfte der Infizierten habe sich höchstwahrscheinlich im Land oder in Hamburg angesteckt, so Fickenscher. Das Alter der Betroffenen: 12 bis 80 Jahre. Ein Patient musste laut Fickenscher ins Krankenhaus, dort aber nicht beatmet werden. Nach Einschätzung des Virologen gibt die Datenlage bislang noch nicht her, ob es zu schwereren Verläufen kommen könnte. Für eine Bewertung, wie sich die vierte Welle entwickelt, ist es nach seiner Ansicht noch zu früh.

Sieben-Tage-Inzidenz in den norddeutschen Bundesländern

Maßnahmen: Boostern, Abstand, Maske, wenig Kontakte im Inneren

Dennoch ist der Virologe überzeugt, dass Impfen und Boostern weiterhin enorm wichtig sind. "Der Booster ist derzeit das Einzige, was wir zusätzlich aktiv machen können. Gleichzeitig haben wir ja die Möglichkeit, Abstand zu halten, Masken zu tragen", so Fickenscher. Außerdem solle man sich nicht mit zu vielen Menschen in zu kleinen Räumen treffen - und das auch bei der Weihnachtsplanung mit einbeziehen.

Günther geht von Ansammlungsverboten zu Silvester aus

Auch Ministerpräsident Daniel Günther sieht eine fünfte Infektionswelle im Land noch nicht eingetroffen, unter anderem, da es im Land trotz relativ niedrigen Inzidenzen harte Einschnitte wie 2G-Plus in einigen Bereichen gebe. Die Corona-Lage in Schleswig-Holstein sei im Griff. "Ich sehe uns mit dem Regelwerk, das wir haben, auch für die Weihnachtstage gut gerüstet", sagte der CDU-Politiker.

"Aber natürlich werbe auch ich bei den Menschen dafür, die eigenen Kontakte zu reduzieren in den kommenden Wochen", sagte Günther. An Weihnachten und Silvester sollten sie eher kleinere Feierlichkeiten planen. Die Regierung beobachte intensiv die Entwicklung in Nachbarländern und anderen Bundesländern durch die Ausbreitung der Omikron-Variante.

Weitere Informationen FAQ: Was über die neue Coronavirus-Variante Omikron bekannt ist Wissenschaftlern bereitet die zunächst im Süden Afrikas entdeckte Mutante B.1.1.529 Sorge. Was wir bisher über die Omikron-Variante wissen. mehr

Beschlussvorlage sieht Verschärfungen nach Weihnachten vor

Es gibt bereits eine erste Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag. Laut der Vorlage könnte es nach Weihnachten auch weitere Verschärfungen für Genesene und Geimpfte geben - auch in Schleswig-Holstein. Die Obergrenze für Zusammenkünfte soll demnach bei zehn Personen liegen - egal ob drinnen oder draußen. Das Ziel: Silvester soll eher ruhig verlaufen.

Einschränkungen bei Großveranstaltungen sind ebenfalls möglich

Regierungschef Günther rechnet damit, dass beim Bund-Länder-Treffen auch das Thema Großveranstaltungen nach den Empfehlungen des Expertenrates erneut auf den Tisch kommen wird. Die Beschlussvorlage sieht in diesem Punkt vor, die Zuschauerkapazitäten bei Großveranstaltungen weiter zu begrenzen oder diese sogar ganz abzusagen. Je nach Infektionsgeschehen. Außerdem könnten Clubs und Diskotheken wieder geschlossen werden.

Innenministerium: Einsatzkräfte unterstützen sich bei Personalausfall

Der Expertenrat der Bundesregierung warnt zudem davor, dass die neue Corona-Variante Gefahren für die kritische Infrastruktur bringen könnte. Zum Beispiel Krankenhäuser, Polizei, THW oder Feuerwehr könnten bei steigenden Inzidenzen und Infektionen in den eigenen Reihen nicht mehr voll einsatzfähig sein. Auf solche Szenarien ist das Innenministerium in Schleswig-Holstein nach eigenen Angaben vorbereitet.

Für die Kräfte hieße es jetzt: "Boostern, boostern, boostern, um den Schutz möglichst hoch zu halten" vor Omikron und Corona allgemein, sagte Dirk Hundertmark, Sprecher des Innenministeriums, NDR Schleswig-Holstein. "Ansonsten sind unsere Einsatzkräfte immer in der Lage, auch kurzfristig, Lage angepasst Personal einzusetzen, Prioritäten zu setzen, gegebenenfalls Schichtpläne umzulegen und sich auch gegenseitig zu unterstützen", so Hundertmark.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2021 | 20:00 Uhr