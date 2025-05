Warum Spritpreise an Tankstellen in SH gerade so günstig sind Stand: 16.05.2025 14:31 Uhr Tanken ist aktuell günstig: Die Benzinpreise sind niedrig - auch in SH. Laut ADAC sind die Preise für einen Liter Super E10 seit August 2024 bis heute um durchschnittlich 9 Cent gesunken.

von Anne Passow

Für Kraftstoff zahlen Autofahrer in Schleswig-Holstein derzeit weniger als im Sommer letzten Jahres. Laut einer aktuellen Auswertung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) liegt der Preis für einen Liter Super E10 aktuell im Schnitt bei 1,644 Euro. Im August letzten Jahres kostete er noch neun Cent mehr: 1,739 Euro. Der Dieselpreis im Norden liegt demnach aktuell durchschnittlich bei 1,535 Euro. das sind 8 Cent weniger als im August 2024. Da lag er noch bei 1,615 Euro.

Super E10 kostet in Hessen am meisten

Im bundesweiten Vergleich liegt der Norden etwa im Mittelfeld. In Hessen ist der Liter Super E10 mit 1,687 Euro durchschnittlich am teuersten und in Berlin mit 1,609 Euro am günstigsten. Für Diesel zahlt man in Bayern mit 1,561 Euro im Schnitt für den Liter am meisten - und in Nordrhein-Westfalen mit 1,512 Euro am wenigsten.

Preis für Rohöl sinkt

Einige Gründe für die günstigen Spritpreise sind ein sinkender Ölpreis und ein stärkerer Euro im Vergleich zum Dollar. Der Preis für Rohöl zog in den letzten Tagen zwar wieder an, ist im Vergleich zum Sommer 2024 aber immer noch tief. Ein Barrel ausgewählter OPEC-Rohöle kostete in diesem Mai 61,34 Dollar. Im August 2024 lag der Preis demnach bei 78,41 Dollar.

OPEC will den Ölhahn aufdrehen

Der sinkende Rohölpreis hat laut Klaus-Jürgen Gern, Ökonom am Institut für Weltwirtschaft (IfW), zum einen mit einer weltweit gedrückten Nachfrage danach zu tun. "Zum anderen hat die OPEC ihre Politik jetzt deutlich umgestellt. Das wirkt auf den Ölpreis sehr stark dämpfend", sagt er. Hintergrund: Die Organisation erdölexportierenden Staaten (OPEC) will mehr Rohöl fördern. Das Angebot würde also steigen, der Preis könnte weiter runtergehen, vermutet Ökonom Gern. "Im Moment sieht es so aus, als ob die Ölpreise in den nächsten Monaten auf dem gegenwärtigen niedrigen Niveau bleiben werden, vielleicht sinken sie sogar noch etwas", prognostiziert er.

