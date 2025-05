Stand: 17.05.2025 10:52 Uhr Wintergarten-Brand in Rellingen - Drei Verletzte

Bei einem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Rellingen im Kreis Pinneberg sind in Nacht von Freitag auf Sonnabend drei Menschen leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr breiteten sich die Flammen vom Wintergarten des Hauses in den Dachstuhl aus. Rund 90 Einsatzkräfte löschten das Feuer von innen und außen. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt - auch die zwei Bewohner mussten wegen Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach etwa sechs Stunden war das Feuer gelöscht, die Ursache für den Brand ist unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg