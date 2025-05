CSD 2025 in Schleswig-Holstein: Die Termine im Überblick Stand: 16.05.2025 16:15 Uhr Auch in diesem Jahr finden in Schleswig-Holstein wieder zahlreiche Veranstaltungen zum Christopher Street Day statt. Der erste CSD ist am Sonnabend (17.5.) in Flensburg. Bis zum September folgen weitere Umzüge.

Jedes Jahr finden auch in Schleswig-Holstein Veranstaltungen zum Christopher Street Day (CSD) statt. Im vergangenen Jahr kamen knapp 2.700 Menschen in Lübeck und rund 3.000 Menschen in Kiel zum CSD zusammen. Dabei wird nach Angaben der Veranstalter nicht nur gefeiert, sondern auch für die Rechte von schwulen, lesbischen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen demonstriert.

Den Anfang macht in diesem Jahr Flensburg am Sonnabend (17.5.) ab 14 Uhr an der Hafenspitze. Unter dem Motto "Hier & Queer - jetzt erst recht!" beginnt laut Verein "vielfalt.sh" um 14.15 Uhr ein Demonstrationszug durch die Innenstadt, am Südermarkt vorbei durch die Fußgängerzone bis zur Neustadt und zur Hafenspitze zurück.

Christopher Street Day: Zwölf Veranstaltungen in SH geplant

Noch bis Anfang September sind nach Angaben des Verbands Queere Vielfalt in Schleswig-Holstein (LSVD+) Veranstaltungen im ganzen Land geplant.

17.5. Flensburg: Hafenspitze ab 14 Uhr, Demo ab 14.15 Uhr

Hafenspitze ab 14 Uhr, Demo ab 14.15 Uhr 24.5. Norderstedt : vor dem Rathaus ab 13 Uhr, Demo ab 13.30 Uhr

vor dem Rathaus ab 13 Uhr, Demo ab 13.30 Uhr 7.6. Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) : Osterau-Insel ab 18 Uhr, Demo ab 18 Uhr

(Kreis Segeberg) Osterau-Insel ab 18 Uhr, Demo ab 18 Uhr 14.6. Pinneberg : Drosteiplatz ab 13 Uhr, Demo ab 13.30 Uhr

Drosteiplatz ab 13 Uhr, Demo ab 13.30 Uhr 21.6. Rendsburg : Stadtseegelände ab 10 Uhr, Demo ab 12 Uhr

Stadtseegelände ab 10 Uhr, Demo ab 12 Uhr 28.6. Schleswig : noch keine näheren Angaben

noch keine näheren Angaben 5.7. Neumünster : noch keine näheren Angaben

noch keine näheren Angaben 12.7. Kiel : Kieler Hörn, Platz der Kinderrechte, noch keine Angaben zu Uhrzeit

Kieler Hörn, Platz der Kinderrechte, noch keine Angaben zu Uhrzeit 19.7. Westküste/ Dithmarschen : noch keine näheren Angaben

noch keine näheren Angaben 26.7. Wacken (Kreis Steinburg) : noch keine näheren Angaben

(Kreis Steinburg) noch keine näheren Angaben 15.8.+16.8. Lübeck : Markt 15 bis 22 Uhr (15.8.), 11 bis 22 Uhr (16.8.), Demo 16.8. um 12 Uhr

Markt 15 bis 22 Uhr (15.8.), 11 bis 22 Uhr (16.8.), Demo 16.8. um 12 Uhr 6.9. Elmshorn: noch keine näheren Angaben

Beginn des CSD 1969 in New York

Der Christopher Street Day hat seine Wurzeln in New York. Dort fand am 28. Juni 1969 in der Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street eine Polizei-Razzia statt, gegen die sich Homosexuelle wehrten. Ein Jahr später versammelten sich tausende Menschen, um an die Ereignisse zu erinnern. Der Christopher Street Day war geboren. 1979 fanden dann erste Veranstaltungen in Deutschland, wie in Berlin und Bremen, statt. In Kiel gab es den ersten CSD 1998. Seitdem wird er jährlich veranstaltet.

