Stand: 17.05.2025 11:50 Uhr Feuer in Eutin: Neun Wohnungen unbewohnbar

In Eutin (Kreis Ostholstein) sind nach einem Dachstuhl-Brand in der Nacht von Freitag auf Sonnabend insgesamt neun Wohnungen unbewohnbar. Die Betroffenen müssen laut Feuerwehr mindestens für mehrere Wochen anderweitig unterkommen, da das Dach durch das Feuer teilweise ausgebrannt und offen ist. Für die Bewohnerinnen und Bewohner stellt das Ordnungsamt Notunterkünfte bereit. 27 Personen wurden aus dem Haus in der Riemannstraße gerettet, ein Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt. Rund 150 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort, die Ursache für das Feuer ist unklar.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.05.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein