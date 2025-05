Stand: 16.05.2025 21:34 Uhr Fußball Regionalliga Nord: VfB Lübeck verliert 1:6 gegen Bremen II

Bei dem letzten Regionalliga-Spiel des VfB Lübeck in dieser Saison haben die Lübecker eine herbe Niederlage einstecken müssen. Bereits zur Halbzeit lagen die Gegner aus Bremen 2:0 in Führung. Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Hälfte gelang den Lübeckern die Annäherung, als Manuel Farrona Pulido in der 57. Minute traf. Dabei sollte es für seine Mannschaft in dieser Partie bleiben. Nach einer Stunde Spielzeit hagelte es Tore für den Gegner (61., 65. und 69.). Kurz vor Abpfiff (86.) haben die Bremer ihren Vorsprung noch einmal ausgebaut. Die Partie endete 1:6.

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2025 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck VfB Lübeck