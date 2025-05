Unfall mit Schwertransporter in Elmshorn: Sperrung aufgehoben Stand: 16.05.2025 18:27 Uhr Ein Schwertransporter hat in der Nacht in Elmshorn Ladung verloren. Der Heidmühlenweg war stundenlang gesperrt. Nun ist die Straße wieder befahrbar.

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist in der vergangenen Nacht am Rand der Innenstadt ein Schwertransporter verunglückt. Laut Polizei hatte der Transporter einen Teil des Turms einer Windkraftanlage geladen. Gegen 2 Uhr sei der Anhänger des Lkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Schild und einem Baum kollidiert. Dabei ist das 70 Tonnen schwere Teil vom Auflieger des Transporters gerollt.

Windrad-Teil geborgen und abtransportiert

Bis zum Mittag lag das Windrad-Teil im Heidmühlenweg in Elmshorn auf der Straße. Ein Spezialkran hob das Teil auf einen neuen Transporter. Nun ist es auf dem Weg zu seinem ursprünglichen Ziel nach Nordende.

Straße in Elmshorn wieder freigegeben

Die Sperrung am Unfallort ist laut Polizei inzwischen aufgehoben. Der verunfallte Laster ist mittlerweile auch aus dem Weg geräumt worden. Die Straße ist wieder frei befahrbar. Laut Polizei müssen Autofahrer auf dem Weg nach Groß Nordende noch mit einigen kurzen Sperrungen rechnen. Auf den Straßen um Elmshorn kann es also weiter Probleme geben. Laut Christina Schötzow, Leiterin des Elmshorner Amts für Tiefbau und Verkehr, sind am Montag bereits die nächsten Schwerlasttransporte auf der Strecke geplant.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Elmshorn