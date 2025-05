Mücken fliegen in Schwärmen am Strand von St. Peter-Ording Stand: 16.05.2025 16:50 Uhr In St. Peter-Ording fliegen momentan viele Mücken umher. Dabei handelt es sich um Haarmücken, die laut Experten harmlos sind.

von Aaron Lukas Schlichting

Sie sind klein, schwarz und können nerven: Haarmücken treten momentan in Schwärmen am Strand von St. Peter-Ording auf. Nach Angaben von NABU-Insektenexperte Carsten Pusch liegt das an der Trockenheit und der Jahreszeit. Zwischen März und Mai schlüpfen die Mücken und steigen dann bei guten Wetterbedingungen in Schwärmen zur Paarung auf. Für Strandbesucher gibt der Insektenexperte aber Entwarnung.

"Sie sind nicht gefährlich, sie stechen nicht. Ich halte das Auftreten der Haarmücken für unkritisch. Gelegentlich sind die Tiere in der Masse lästig."

Carsten Pusch, NABU-Insektenexperte

Die Schutzstation Wattenmeer und die Tourismuszentrale in St. Peter-Ording sehen nach eigenen Angaben ebenfalls keine Gefahr durch die Mückenschwärme.

Was genau sind Haarmücken?

Laut Pusch sind Haarmücken Blütenbesucher und erfüllen daher eine bedeutende Aufgabe bei der Bestäubung von früh blühenden Obstbäumen. Außerdem ernähren sie sich von abgestorbenen Pflanzenresten, die sie in Humus umwandeln, so der Experte. Sie bilden innerhalb der Zweiflügler eine eigene Familie. Demnach gehören sie zwar zu den Mücken, stechen aber nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere