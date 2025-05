Stand: 16.05.2025 14:56 Uhr Neue Lautsprecher für Schiffsbegrüßungsanlage Wedel in Betrieb

Die Schiffe, die auf der Elbe an Wedel (Kreis Pinneberg) vorbeifahren, werden seit Freitag (16.5.) wieder in voller Lautstärke begrüßt. Bereits am frühen Morgen konnte Sascha Hamann, Veranstaltungstechniker aus Norderstedt (Kreis Segeberg), den zweiten Lautsprecher anbringen. Am Tag zuvor war das Vorhaben noch gescheitert, weil die Arbeiten nicht vor Einsetzen der Ebbe abgeschlossen waren. Danach stand die Hebebühne auf der Brücke zu schräg. Einer der beiden Lautsprecher war seit einiger Zeit kaputt. Sascha Hamann tauschte die Anlage auf eigene Kosten aus. Die Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als 6.500 Euro.

Durch einen Zufall fuhr ein Schiff genau in dem Moment vorbei, als die neuen Lautsprecher getestet wurden, erzählt Hamann. Kurzerhand wurde dieses Schiff dann wie normalerweise üblich begrüßt. "Der Lotse des Schiffs hat dann sofort angerufen und sich gefreut, dass die Anlage wieder funktioniert", so Hamann. Bei der Schiffsbegrüßungsanlage "Willkomm Höft" werden seit 1952 alle großen Schiffe mit ihrer Nationalhymne und einem offiziellen Begrüßungssatz begrüßt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2025 | 16:30 Uhr