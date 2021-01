Weniger Impfstoff: SH vergibt weiter keine neuen Termine Stand: 20.01.2021 08:08 Uhr Auch in Schleswig-Holstein bleibt der Impfstoff gegen das Corona-Virus knapp. Deswegen werden auch weiterhin keine neuen Impftermine vergeben. Zweit-Impfungen sollen dagegen stattfinden.

Am Dienstagabend kündigte das Land Schleswig-Holstein an, dass der Impfplan etwas angepasst werden muss. Grund: Die Liefermengen der Hersteller Biontech/Pfizer sind geringer ausgefallen als geplant. Gleichzeitig stellte das Land klar, das bereits Geimpfte auch die zweite Impfung so schnell wie möglich bekommen. Darauf legt das Land nun den Schwerpunkt. Neue Termine für eine Erst-Impfung gibt es vorerst nicht. Sobald wieder mehr Impfstoff zur Verfügung steht, will die Landesregierung darüber informieren.

Impflücken in Pflegeheimen werden geschlossen

Alle terminierten Zweit-Impfungen in den Impfzentren in den kommenden Wochen finden nach Angaben des Gesundheitsministeriums statt. Gleiches gilt für die Kliniken in Schleswig-Holstein. Außerdem werden Impflücken in Alten- und Pflegeeinrichtungen geschlossen - zum Beispiel wenn neue Bewohnerinnen und Bewohner in die Einrichtung ziehen.

