Von Berlin nach SH: Quarantäne-Regelungen für Reisende Stand: 05.10.2020 14:46 Uhr Vier Bezirke in Berlin sind für Schleswig-Holsteiner zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. Das bringt Quarantäne-Auflagen für Reisende mit sich. Viele Menschen sind verunsichert.

Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und jetzt auch Tempelhof-Schöneberg: Inzwischen hat Schleswig-Holstein schon vier Bezirke in Berlin als Risikogebiete im Inland ausgewiesen. Alle Besucher der Hauptstadt, die sich in diesen Stadtteilen aufgehalten haben, müssen sich nach ihrer Rückkehr in Schleswig-Holstein in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests vorweisen. Offensichtlich führt die Regelung zu Verunsicherung, besonders bei Unternehmern.

AUDIO: Unklarheiten und Kritik an Berlin-Quarantäneregelung (1 Min)

Ausnahmen für Transportunternehmen und Politiker

Es gibt Ausnahmen von der Quarantäne-Regelung - unter anderem für Firmen, die aus Schleswig-Holstein Waren in die Hauptstadt transportieren. Wenn die Mitarbeiter danach nach Schleswig-Holstein zurückfahren, müssen sie nicht in Quarantäne. Die Unternehmer verunsichere das aber, da nicht klar sei, wie lange das noch so bleibe, sagt die stellvertretende Hauptgeschäfsführerin der IHK zu Kiel, Julia Körner.

Eine solche Ausnahmeregelung gibt es nicht nur für Transportunternehmen, sondern auch für Politiker: Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete und auch Europa-Abgeordnete sind aus dem Schneider. Sie dürfen wie gewohnt zwischen Schleswig-Holstein und Berlin pendeln.

Bei Verstoß droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro

Offiziell sollen schleswig-holsteinische Ordnungsbehörden die Einhaltung der Quarantäne-Regeln überwachen, wie, ist allerdings noch unklar. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, es gehe insbesondere um die Eigenverantwortung. Wer sich allerdings nicht beim Gesundheitsamt melde, wenn er aus einem der Bezirke zurück ist, riskiere ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro, sagte der Ministeriumssprecher.

Auch Bundesgesundheitsminister Spahn übt Kritik

Kritik an Schleswig-Holsteins Alleingang kommt unter anderen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Es helfe auf Dauer nicht, Berlin in Bezirke zu unterteilen. Es handele sich um eine große, dynamische Stadt, so der CDU-Politiker. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht die frischen Quarantäne-Regeln für Berlin ebenfalls kritisch: "Ich glaube, dass es sehr unübersichtlich wird, wohin man noch ohne eine Quarantäne-Androhung reisen darf und wohin nicht." Auch der Vorsitzende der schleswig-holsteinischen SPD-Fraktion, Ralf Stegner, übte Kritik: Er nannte die neue Quarantäne-Regelung für Berlin "Kleinstaaterei".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.10.2020 | 14:00 Uhr