Vier Gemeinden im Land wählen neuen Bürgermeister Stand: 26.09.2021 06:00 Uhr In Glückstadt, Kappeln, Ahrensburg und Lensahn wählen die Bürger heute einen neuen Bürgermeister. In allen Gemeinden stehen mehrere Kandidaten zur Wahl.

In Ahrensburg (Kreis Stormarn) gibt es drei Bewerber: Eckart Boege (Wahlvorschlag der SPD-Fraktion), Thomas Schreitmüller (Wahlvorschlag der CDU-Fraktion) und Christian Schubbert-von Hobe (Wahlvorschlag der Grünen). Amtsinhaber Michael Sarach (SPD) ist seit 2010 im Amt. Nach zwei Amtszeiten ist für ihn Schluss, er tritt nicht wieder an. Boege möchte sich laut seiner Homepage unter anderem für den Neubau von Sportstätten und Schulen, den Ausbau von Radwegen und Digitalisierung der Verwaltung einsetzen. Schreitmüller hat bereits langjährige Erfahrung als Bürgermeister. Er war in Tangstedt und ist seit 2007 in Barsbüttel (Kreis Stormarn) Verwaltungschef. Schubbert-von Hobe möchte sich für Offenheit und Transparenz im Rathaus sowie Klimaschutz einsetzen.

Biel, Apfeld und Müller sind Kandidaten in Glückstadt

Drei Bewerber stehen in Glückstadt (Kreis Steinburg) zur Wahl: Amtsinhaberin Manja Biel (parteilos), Rolf Apfeld, unterstützt von SPD, Grünen und Bürger für Glückstadt, sowie Nizar Müller (CDU). Biel ist seit Mai 2016 Bürgermeisterin der Stadt. Bei ihrer Wiederwahl möchte sie unter anderem neue Bauplätze schaffen, die Wirtschaft in der Stadt fördern und verschiedene Einrichtungen wie Musikschule und Museum barrierefrei ausbauen. Ihre Kandidatur wird von der FDP unterstützt. Der Diplom-Ingenieur Apfeld möchte unter anderem Arbeitsplätze erhalten, bezahlbaren Wohnraum in energieneutraler Bauweise schaffen und Glückstadt für einen Lebensraum für alle Altersgruppen machen. Müller hat Wohnen und Handel zu den Kernthemen seines Wahlkampfes gemacht.

Unabhängige Bewerber in Kappeln und Lensahn

In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) stehen der parteilose Amtsinhaber Heiko Traulsen, der unabhängige Kandidat Joachim Stoll und der ebenfalls parteilose Sebastian Bahls zur Wahl. Im Amt Lensahn (Kreis Ostholstein) macht Bürgermeister Klaus Winter (CDU) nach dieser Amtszeit Schluss. Zur Wahl stehen Alexander Löhr, Michael Robien, Björn Dornbusch und Karsten Zwieg - alle Kandidaten sind Einzelbewerber und gehören keiner Partei an.

