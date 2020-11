Trotz Corona: Züge nach Sylt sind oft überfüllt Stand: 19.11.2020 19:53 Uhr Überfüllte Züge - wegen Verspätungen und Zugausfällen - sind vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie ein Problem auf der Marschbahn-Strecke zwischen Sylt und Hamburg.

Wer zwischen Westerland und Hamburg mit dem Zug unterwegs ist, ist Kummer gewohnt. Seit Jahren. Lange waren es vor allem kaputte Züge, Verspätungen, Ausfälle, Baustellen. In Zeiten von Corona kommt eine neue Komponente hinzu: hygienisch fragwürdige Zustände. Denn oft sind Züge kürzer und es gibt - weil natürlich auch in Pandemie-Zeiten technische Probleme aufkommen können - weiterhin Ausfälle. Die Züge sind also überfüllt. Mindestabstände können nicht eingehalten werden.

Weniger Waggons wegen fehlender Loks

Ein Grund für die verengte Situation in den vergangenen Tagen: Wegen schadhafter Loks habe die Sylt-Bahn nicht mit allen Wagen fahren können, so eine Bahnsprecherin. In der vergangenen Woche sei die Situation besonders schlimm gewesen, berichten Pendler. Auf Bildern aus den Abteilen ist zu sehen: Alle Sitzplätze sind besetzt, in den Gängen stehen Menschen dicht gedrängt. Immerhin: Sie alle tragen einen Mund-Nasen-Schutz - wie es Vorschrift ist. "Wir stehen dicht an dicht, obwohl eigentlich weniger Menschen unterwegs sind", berichtet Pendler Wolfgang Christiansen.

Bahn: Mindestabstände sind nicht immer einzuhalten

Das Problem sei jetzt allerdings behoben, berichtet die Bahnsprecherin weiter. "Sollte es einmal nicht möglich sein, mit vollem Wagenmaterial zu fahren, versuchen wir Alternativlösungen zu finden, unter anderem durch die Nutzung der Loks des Sylt Shuttle Plus", schreibt die Unternehmenssprecherin NDR Schleswig-Holstein. Der Schutz der Gesundheit von Mitarbeitenden und Fahrgästen habe für die Bahn oberste Priorität. Allerdings: "Das Mindestabstandsgebot wird sich nicht immer und überall einhalten lassen."

Kreis fordert Hygienestandards von der Bahn

Der Kreis Nordfriesland beobachtet Situation. Er fordert einen zuverlässigen und sicheren Transport der Pendler auf der Sylt-Strecke. "Wir brauchen zu den Peak-Zeiten geordnete Verhältnisse", sagt Landrat Florian Lorenzen (CDU). Außerdem fordert er die Bahn auf, die Züge regelmäßig zu desinfizieren. "Für Nordfriesland ist die Marschbahn ganz wichtig und ich möchte die Bürger schützen."

