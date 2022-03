Treia: Brand in Reetdachhaus Stand: 27.03.2022 16:06 Uhr In Treia hat am Sonntagnachmittag ein Reetdachhaus gebrannt. Auch in Rümpel stand ein solches Gebäude in Flammen.

In Treia (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Sonntagnachmittag ein Reetdachhaus gebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle wurde niemand verletzt. Mehrere Menschen konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Sechs Wehren waren auch am Sonntagabend noch im Einsatz. Wie es zu dem Feuer kommen konnte ist noch unklar.

Weiterer Reethausbrand in Rümpel

Am Sonntagmorgen war der Dachstuhl eines weiteren Reetdachhauses in der Gemeinde Rümpel (Kreis Stormarn) abgebrannt. Laut Polizei wurden durch das eingesetzte Löschwasser auch das Erd- und Obergeschosse des Hauses erheblich beschädigt. Die Schadensumme bewege sich im sechsstelligen Bereich, sagte eine Polizeisprecherin auf NDR-Anfrage. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Insgesamt waren vier freiwillige Wehren mit knapp 40 Kräften im Einsatz.

Am Sonntagnachmittag wurde noch nach Glutnestern gesucht. Die genaue Brandursache ist nicht klar, die Kriminalpolizei ermittelt.

