Trecker statt Kanzel: Gottesdienst-Alternativen kommen gut an Stand: 25.12.2020 13:30 Uhr In ganz Schleswig-Holstein zeigten sich Kirchengemeinden an Heiligabend kreativ. An den Weihnachtsfeiertagen geht's weiter - vor allem online.

Die meisten Präsenz-Gottesdienste sind in Schleswig-Holstein an Heiligabend Corona-bedingt ausgefallen. An kreativen Alternativen mangelte es im nördlichsten Bundesland jedoch nicht. Im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg etwa ließ sich Pastor Christoph Tischmeyer mit Trecker und festlich geschmücktem Anhänger durch die Gemeinden fahren. In Kronshagen bei Kiel sangen Menschen am Fenster oder im Garten, als gegen 20 Uhr die Kirchenglocken läuteten. Die Nordkirche hatte dazu aufgerufen, mit Abstand das Lied "Stille Nacht" zu singen oder zu musizieren.

Strahlende Gesichter in Nübel

Viele evangelische und katholische Gemeinden übertrugen Gottesdienste im Internet. In Nübel bei Schleswig fuhr die Pastorin mit Cabrio durch die Gemeinde und las die Weihnachtsgeschichte aus dem Auto heraus. Die Menschen am Straßenrand hätten vor Freude gestrahlt und seien gerührt gewesen, berichtete sie anschließend NDR Schleswig-Holstein. Sie sei froh, dass die Botschaft von Weihnachten auch auf ganz andere Art und Weise bei den Menschen ankommen könne.

Frische Luft in Kirchbarkau

In Kirchbarkau (Kreis Plön) gab es - wie an vielen anderen Orten auch - mehrere Freiluft-Gottesdienste mit Bühne, Lautsprechern und viel Abstand im Pastoratsgarten. Auch dort seien die Gäste sehr dankbar gewesen für die Alternative, sagte der Pastor.

Online-Gottesdienste im Land

An den Weihnachtsfeiertagen gibt es weitere Angebote. So überträgt der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg seine Gottesdienste ebenso online wie die Kirchengemeinde Altenkrempe (Kreis Ostholstein) oder andere Kirchengemeinden im Land.

