Tödlicher Unfall bei Flintbek Stand: 14.08.2021 15:08 Uhr Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße in der Nähe von Flintbek ums Leben gekommen. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Wagen fuhr am Freitag gegen 22.30 Uhr auf der L318 bei Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ungebremst gegen den Anhänger eines Treckers, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Offenbar hatte der 28-jährige Traktorfahrer das Auto beim Einbiegen in die Landesstraße übersehen.

Beifahrerin musste aus dem Wrack geschnitten werden

Den Polizeiangaben nach verkeilte sich der Pkw zwischen Fahrwerk und Aufbau, so dass große Teile der Fahrzeugfront abgerissen und unter dem Anhänger durchgeschleudert wurden. Während der Fahrer des Traktors und seine 23 Jahre alte Beifahrerin unverletzt blieben, verstarb der 69-jährige Fahrer des Cabrios während der Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle. Seine 68 Jahre alte Beifahrerin überlebte schwer verletzt, musste aus dem Wrack geschnitten werden und kam in die Uniklinik Kiel. Die Hamburger Chaussee war rund drei Stunden voll gesperrt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Schleswig-Holstein Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in Schleswig-Holstein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2021 | 07:00 Uhr