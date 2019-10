Stand: 02.10.2019 12:28 Uhr

Tag der Deutschen Einheit in Kiel: Fest eröffnet

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Mittag die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit eröffnet - gemeinsam mit Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Das war der offizielle Auftakt zu dem zweitägigen Fest. Zum zweiten Mal nach 2006 richtet Kiel die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit aus. Rund eine halbe Million Besucher erwarten die Verantwortlichen am 2. und 3. Oktober in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt. Unter dem Motto "Mut verbindet" findet ein großes Bürgerfest statt - auf der Ländermeile an der Kiellinie präsentieren sich die 16 Bundesländer. Ministerpräsident Günther freut sich auf die kommenden Tage. "Schleswig-Holstein bietet bundesweit den einzigen Tag der Deutschen Einheit direkt am Meer", sagte Günther. "Wir wollen aus der gesamten Veranstaltung ein Fest der Freude machen." Sie sei der Höhepunkt seiner Amtszeit als Bundesratspräsident.

Steinmeier und Merkel kommen

Zu den zentralen politischen Feierlichkeiten kommen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle. Außerdem werden zahlreiche Ministerpräsidenten erwartet. Merkel und Günther halten am 3. Oktober die Reden beim offiziellen Festakt.

Johannes Oerding auf NDR Bühne

Viele Künstler werden auf drei Bühnen auftreten - auch eine vom NDR ist dabei. Mit Johannes Oerding präsentiert der NDR am 3. Oktober einen deutschen Popsänger und Songwriter der Extra-Klasse. Auf der Bühne wird es den ganzen Tag ein abwechslungsreiches Programm an der Kiellinie geben. Am 2. Oktober moderieren die NDR 1 Welle Nord Moderatoren Horst Hoof und Mandy Schmidt die Veranstaltung, einen Tag später eröffnet Christopher Scheffelmeier, Moderator beim Schleswig-Holstein Magazin, die Festlichkeiten auf der Bühne.

NDR live in Fernsehen, Radio und Online dabei

Der NDR ist im Fernsehen, im Radio und Online live dabei. Das Schleswig-Holstein Magazin und Schleswig-Holstein 18:00 thematisieren die Deutsche Einheit in ihren Sendungen am 2. und 3. Oktober. Neben einem historischen Rückblick auf die Ereignisse vor 30 Jahren melden sich die Reporterinnen und Reporter live vom Bürgerfest in Kiel. NDR 1 Welle Nord berichtet den ganzen Tag ausführlich über das Geschehen beim Fest. Die Moderatoren schalten immer wieder live zum Bürgerfest und den offiziellen Terminen mit Politik-Prominenz.

Kiel freut sich auf Hunderttausende Besucher NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 18.09.2019 11:00 Uhr Autor/in: Stefan Böhnke Die Stadt Kiel rechnet damit, dass zu den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit eine halbe Million Menschen kommen. Bundeskanzlerin Merkel sowie zahlreiche Ministerpräsidenten werden erwartet.







Gottesdienst, Festakt und Abschlussinszenierung live auf NDR.de

Das Erste überträgt von 10 bis 11 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit aus Sankt Nikolai zu Kiel. Der Gottesdienst steht unter dem Motto "Gottes Kraft erneuert". Das NDR Fernsehen sendet am 3. Oktober von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr live vom großen Bürgerfest in Kiel. Hinnerk Baumgarten moderiert die "Echt was los am Tag der Deutschen Einheit"-Sendung vor dem Landtag. Erinnert wird an den Mauerfall vor 30 Jahren und die Wiedervereinigung. Im Mittelpunkt der Sendung "Echt was los am Tag der Deutschen Einheit" am Abend um 22 Uhr steht die große Abschlussinszenierung des Festtages. Diese wird auch in einem Videolivestream auf NDR.de zu sehen sein. Das gilt auch für den ökumenischen Gottesdienst (ab 10 Uhr im Videolivestream) und für den Festakt in der Sparkassen-Arena in Kiel (12 bis 13.15 Uhr im Videolivestream).

Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen

Weil sich viel Politprominenz angekündigt hat, ist der Sicherheitsaufwand enorm - die Innenstadt wird zeitweise zum Sperrbezirk. Zahlreiche Straßen werden zum Einheitsfest gesperrt. Das gilt besonders für die Bereiche um die Veranstaltungsorte für den Festakt (Sparkassen-Arena), den Ökumenischen Gottesdienst (Nikolai-Kirche, Alter Markt) und die Eintragung ins Goldene Buch der Stadt (Schifffahrtsmuseum).

Stadt und Land raten Besuchern, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Nahverkehrszüge nach Kiel und der ÖPNV fahren am 3. Oktober kostenlos.

