Sturmwarnung für SH: Erste Reedereien sagen Fahrten ab Stand: 16.02.2022 11:43 Uhr Wegen des angekündigten Sturmtiefs sind in Schleswig-Holstein die ersten Fährfahrten abgesagt worden. Für die nordfriesische Küste gibt es eine Sturmflut-Warnung.

In Schleswig-Holstein haben die ersten Reedereien auf das angekündigte Sturmtief reagiert, das auch das nördlichste Bundesland spätestens am Donnerstag überqueren soll. Zwischen Cuxhaven und Helgoland gibt es am Donnerstag nach Angaben der Reederei Cassen Eils keine Fahrten. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei teilte mit, dass der Fährverkehr auf der Föhr-Amrum-Linie am Donnerstag eingestellt wird, "sollte sich die Wettervorhersage nicht gravierend bessern". Die Verbindungen zwischen Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) und den Halligen wurden bereits definitiv abgesagt.

Sturmflut-Warnung für die Nordsee-Küste

Von Mittwochabend bis zum Donnerstagabend erwartet der Deutscher Wetterdienst orkanartige Böen in ganz Norddeutschland - am späten Mittwochvormittag gab er eine amtliche Unwetterwarnung heraus. In der Nähe von Schauern und an der Nordsee kann es demnach zu Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen. Für die Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat eine offizielle Sturmflut-Warnung herausgegeben. An der nordfriesischen Küste wird das Hochwasser in der Nacht zu Donnerstag demnach bis zu 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen. Am Mittwochmittag gab der Deutsch

Ortssuche Postleitzahl oder Ort suchen Das Wetter zu jeder vollen Stunde in Ihren NDR-Radioprogrammen Legende

Warnung am Jahrestag der Sturmflut 1962

Die Sturmflut-Warnung fällt auf den 60. Jahrestag der großen Sturmflut in Schleswig-Holstein. Sie richtete vom 16. auf den 17. Februar 1962 große Schäden an. Viele Köge und Höfe standen unter Wasser, zahlreiche Deiche brachen. Anders als in Hamburg waren in Schleswig-Holstein zwar keine Todesopfer zu beklagen, doch die Schäden zwischen Elbe und Sylt waren gewaltig. Sie lösten das größte Deichbau-Programm in der Geschichte Schleswig-Holsteins aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.02.2022 | 09:00 Uhr