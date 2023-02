Sturm: Zugausfälle zwischen Hamburg und Lübeck Stand: 03.02.2023 15:04 Uhr Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck ist ein Baum wegen des starken Windes auf die Gleise gekippt. Seit heute Mittag fallen laut Bahn derzeit alle ICE- und IC-Züge auf diesem Streckenabschnitt aus.

Nach Angaben der Bahn liegt auf der Stecke zwischen Hamburg und Lübeck ein beim Sturm umgekippter Baum auf den Gleisen und behindert den Fernverkehr. Von den Zugausfällen sind alle ICE und IC-Züge betroffen. Die Sperrung dauert wohl bis in die Abendstunden.

Keine Fahrten nach Helgoland

Auch in Helgoland fordert das stürmische Wetter seinen Tribut: Wie die Reederei Cassen Eils mitteilte, wird es heute keine Fahrten von Cuxhaven nach Helgoland und zurück geben.

Sturm noch bis zum Abend

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bringen die Fronten eines Sturmtiefs aus Polen wechselhaftes Wetter nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Bis zum späten Abend werden heute stürmische Böen und Sturmböen zwischen 65 und 80 Stundenkilometern erwartet. Im Verlauf des Abends soll der Wind jedoch nachlassen und gegen Mitternacht soll es die letzten Windböen mit etwa 55 Kilometern pro Stunde geben.

Die Aussicht auf das Wochenende ist dann zwar nicht mehr so stürmisch, dafür aber kalt: Am Sonnabend und Sonntag kann es in manchen Regionen zu Frost mit Tiefstwerten um minus zwei Grad kommen. Durch überfrierende Nässe ist vereinzelt Glätte möglich - wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte also besonders vorsichtig sein.

