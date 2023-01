Sterneninseln Pellworm und Spiekeroog locken Urlaubsgäste Stand: 04.01.2023 12:13 Uhr Pellworm und Spiekeroog zählen nachts zu den dunkelsten Orten Deutschlands. Der Sternenhimmel lässt sich über den ersten deutschen sogenannten Sterneninseln besonders gut beobachten. Da es viel Interesse gibt, planen die Inseln nun weitere Angebote.

In den meisten Regionen Deutschlands sind selbst in einer wolkenlosen Nacht nur wenige Sterne zu erkennen. Zu viel Streulicht mindert den Blick. Einen ungetrübten Blick gibt es nur dort, wo die Zentren weit weg sind. Zum Beispiel auf der Insel Pellworm (Kreis Nordfriesland). Und genau damit wirbt die Insel-Touristik: Die International Dark-Sky Association (IDA) hatte Pellworm und auch das ostfriesische Spiekeroog (Kreis Wittmund) 2021 als erste Sterneninseln Deutschlands anerkannt. Seitdem registrieren die Touristiker ein großes Interesse bei Urlaubsgästen.

Spiekeroog: Veranstaltungen rund um Sternenhimmel

Auf Spiekeroog bieten Astronomen regelmäßig Vorträge über den Sternenhimmel an und sogenannte Sternenguides unternehmen mit Interessierten Wanderungen durch die Abenddämmerung. Das werde sehr gut angenommen und sei in den Saisonzeiten oft frühzeitig ausgebucht, sagte die Bereichsleiterin Tourismus bei der Spiekerooger Kurverwaltung, Stefanie Grucza. Besonders gut lasse sich der Sternenhimmel im Frühjahr und Herbst beobachten, wenn die Tage nicht allzu lang seien.

Pellworm: Zahl der Anfragen gestiegen

Pellworm profitiere als Urlaubsort sehr von der Auszeichnung Sterneninsel, bestätigte Tourismusbeauftragte Diana Johns. Die Gäste locke das an: "Wir haben telefonische Anfragen, wann die beste Zeit ist zu kommen. Im Herbst, Frühjahr, sagen wir dann immer. Das sind dann Hobby-Astronomen, die wissen, was sie tun. Dann haben wir natürlich noch normale Anfragen, wo man am besten gucken kann und ob es Führungen gibt." Momentan ist man auf Pellworm dabei, eine "Sternenkieker"-Basis aufzubauen. Es gab beispielsweise im November eine dreitägige "Sternenkieker-Schulung", bei der ließen sich Vermieter, Gastronomen, Watt- und Gästeführer drei Tage von einem Experten schulen, um Tipps zu geben. Einer davon ist an der Hörn am FKK-Strand, dort ist es besonders dunkel. Auf dem Bauhof lagern bereits Liegebänke, die zum bequemen Nach-oben-gucken auf der Insel zur Saison aufgestellt werden. Und ein Förderantrag für eine kleine Sternen-Beobachtungshütte ist in Vorbereitung.

Auf den Inseln wurden Laternen durch abgeschirmte Leuchten ersetzt oder die Helligkeit wurde deutlich gedimmt. Die Maßnahmen waren eine Voraussetzung für die Anerkennung als Sterneninsel. Messungen von Experten ergaben: Beide Inseln gehören nachts zu den dunkelsten Orten Deutschlands.

